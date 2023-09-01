Filenin Sultanları Avrupa'da finale yükseldi

Yeni sezonda deva edecek 16 dizi belli oldu

Prof. Dr. Naci Görür yeni depremler için uyardı

Burası Türkiye'nin en büyük açık hava oteli

Erdoğan'ın muhabirlere yanıtı olay oldu: ''Bir şey söyleyeceğim, kızacaksın''