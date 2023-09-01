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Filenin Sultanları Avrupa'da finale yükseldi

Filenin Sultanları Avrupa'da finale yükseldi
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CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final mücadelesinde, A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya’yı 3-2 mağlup ederek finalist oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan karşılaşmayı, Filenin Sultanları 3-2 kazandı.

Türkiye-İtalya: 1.Set 25-23, 2. Set 25-23, 3. Set 15-25, 4. Set 25-22, 5 Set 15-6. Türkiye, toplamda 3-2 kazandı

Etiketler filenin sultanları voleybol tarih
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