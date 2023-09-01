Filenin Sultanları Avrupa'da finale yükseldi
CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final mücadelesinde, A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya’yı 3-2 mağlup ederek finalist oldu.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan karşılaşmayı, Filenin Sultanları 3-2 kazandı.
Türkiye-İtalya: 1.Set 25-23, 2. Set 25-23, 3. Set 15-25, 4. Set 25-22, 5 Set 15-6. Türkiye, toplamda 3-2 kazandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol