Voleybol maçında tribünün korkulukları kırıldı
Yurtdışında yaşanan olayda çocuklarını izlemek için gelen aileler tribünde yerlerini aldıktan kısa bir süre sonra tribün çöktü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Tribündeki ailesini selamlamak için giden voleybolcu hiç beklemediği bir kazayla karşılaştı. Aniden yıkılmaya başlayan tribün sporcunun üzerine düştü.
Tribündeki seyircilerle birlikle kendini yerde bulan voleybolcu hemen ayağa kalkarak koşarak uzaklaştı.
O sırada yere düşen seyircilerden birinin şınav çekmeye başlaması ise dikkat çekti. O anlar sosyal medyada viral oldu.
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