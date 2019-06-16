WWE Raw ve Smackdown severlere müjde

Dünyanın en ünlü güreşçilerinin birbiriyle zafer kazanmak için kıyasıya mücadele ettiği WWE Raw ve WWE Smackdown maçları 17 Haziran itibariyle özel showlarıyla canlı yayında sadece S Sport2 ve S Sport Plus’ta olacak. Geçtiğimiz hafta WWE’nin tüm PPV showlarını her ay S Sport üzerinden yayınlayacağını duyuran kanal, Türk izleyicilerin güreş heyecanına bu yatırımını geliştirerek ortak olmayı amaçlıyor. WWE Süper-starları Roman Reigns, Seth Rollins, Charlotte Flair, Becky Lynch ve Kofi Kingston gibi isimler birbirleriyle kıyasıya mücadele ederek şampiyonluklar ve kemerler kazanmaya çalışacak ama bir farkla, banttan değil CANLI olarak!

17 Haziran Pazartesi saat 03.00’te WWE RAW karşılaşması ve 18 Haziran Salı günü saat 03.00’te WWE Smackdown karşılaşması üç saatlik özel canlı yayın showu ile S Sport2 ve S Sport Plus’ta izleyiciler ile buluşuyor.

Yayınlandığı her ülkede izlenme rekorları kıran WWE karşılaşmalarını bugüne kadar yapılan 2 saatlik özet bant yayınları yerine canlı olarak aktaracak olan S Sport2 ve S Sport Plus, WWE hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor.

Profesyonel güreşçilerinin birbirleriyle kıyasıya yarıştığı WWE Programları; WWE RAW ve WWE SmackDown Türkiye’de Saran Group markalarından S Sport2 ve S Sport Plus üzerinden Türk izleyicisi ile buluşuyor.

Canlı yayını kaçıranlar üzülmesin! RAW 18 Haziran saat 23:30’da, Smackdown ise 19 Haziran 23:30’da tekrarlarıyla S Sport ekranlarında olacak. WWE fanatikleri S Sport’u izlemeye devam edin!