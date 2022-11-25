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2022'in en'leri açıklandı: Herkes Google'da onları aradı!

2022'in en'leri açıklandı: Herkes Google'da onları aradı!
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2022 yılında arama motoru Google'da en çok aratılan isimler Amber Heard ve Johnny Depp oldu.

Sosyal medyanın gündemine oturan Johnny Depp'le ile çekişmeli iftira davasının yarattığı etkiyle Heard, bu yılın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Deep ve Heard ikilisi peş peşe

Heard'ü takip ederek ayda ortalama 5,5 milyon aramayla listenin ikinci ise Johnny Depp yer aldı.150 isimin arasında Kim Kardashian, Elon Musk, Tom Brady, Pete Davidson ve Kraliçe II. Elizabeth' de yer aldı.

Son dönemde Twitter’ı satın almasıyla gündemden düşmeyen Elon Musk da bu süreç ve devamında sosyal medya platformunda yapmaya karar verdiği radikal değişikliklerle uzun süre gündemde kaldı.Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül'de vefat etmişti. Kraliçe ise , Google'da ayda ortalama 4,3 milyon defa aratıldı.

 İndependent Türkçe'ye göre Tom Brady bu sene hem yıl hem Amerikan Ulusal Futbol Ligi'yle (NFL) çalkantılı süreci hem de dünyaca ünlü model eşi Gisele Bündchen'den boşanmasıyla adından sık sık bahsettirmişti.

Etiketler google arama trendleri Johnny Depp Amber Heard
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