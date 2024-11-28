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Apple'ın sattığı bu ürünlerin hepsi geri çağrıldı: ''Patlama riski var''

Apple'ın sattığı bu ürünlerin hepsi geri çağrıldı: ''Patlama riski var''
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Teknoloji devi Apple için Belkin firması tarafından üretilen ve Apple Store'larda satışta olan şarj cihazları "patlama riski" nedeniyle geri çağrıldı.

Apple Watch kullanıcıları için tehlike arz eden bazı şarj cihazları geri çağrıldı. Apple, kullanıcılarını bu konuda uyararak,ilgili model numarasını kontrol etmelerini istedi. Patlama riski taşıyan cihazları kullananların derhal iade etmeleri gerektiği bildirildi.

Aksesuar üreticisi Belkin, Apple Store’da da satılan Apple Watch + Power Bank 10K BoostCharge Pro Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı modelinin dünya çapında geri çağrıldığını duyurdu. Sorunlu cihazın model numarası BPD005 olup, cihazın arka kısmında bulunuyor.

PATLAMA TEHLİKESİ

Belkin, cihazdaki lityum pilin aşırı ısınma riski taşıdığını ve bu durumun yangına yol açabileceğini belirtti. Henüz herhangi bir yaralanma bildirilmese de potansiyel tehlike nedeniyle kullanıcıların cihazı kullanmayı bırakmaları istendi.

NE YAPILMALI ?

Belkin, şu uyarıda bulundu: “BPD005 model cihazınızı güvenli ve kuru bir yerde tutun. Yanıcı maddelerden uzak tutarak herhangi bir güç kaynağından ayırın. Cihazı çöpe veya geri dönüşüme atmayın. Daha fazla talimat için bizimle iletişime geçin.”

Diğer Belkin kablosuz şarj cihazları ve ürünlerinin bu geri çağırmadan etkilenmediği açıklandı.

Etiketler apple apple watch belkin şarj istasyonu geri çağırma patlama riski
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