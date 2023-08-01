ASELSAN ve Roketsan arasında 11 milyon 900 bin dolarlık anlaşma
ASELSAN ve Roketsan arasında, elektro-optik sistemi tedariki için 11 milyon 900 bin dolarlık sözleşme imzalandı.
ASELSAN ve Roketsan, elektro-optik sistem tedariki için 11.9 milyon dolarlık bir anlaşmaya imzaladılar. Buna göre ASELFLIR-410 adı verilen sistemin tedarik edileceği belirtildi.
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, yeni anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Açıklamada, ASELSAN ve Roketsan arasında elektro-optik sistemi tedarikiyle ilgili toplam bedeli 11 milyon 900 bin doları bulan sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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