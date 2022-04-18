Bakan Varank açıkladı: Yozgat'ta bilim merkezi kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yozgat'a bilim merkezi kurulacağının müjdesini verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, toplu açılışı gerçekleştirilen 13 projeye ilişkin konuştu.

Varank, Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden, Orta Anadolu Kalkınma Ajansında (ORAN) görev yapan Elif Aybike Büyükyılmaz için başsağlığı diledi.

Bakanlık ve bağlı kurumlarıyla Yozgat'ın gelişip kalkınması için çalıştıklarını söyleyen Varank, şunları söyledi:

"Sürekli büyüyen sanayi üretimimiz, artmaya devam eden ihracatımız ve istihdamda yakaladığımız ivme, bu yıl da kaldığımız yerden yolumuza devam ettiğimizi gösteriyor. Tabii bu güzel gelişmeler enflasyonda yaşanan olumsuzlukları görmezden geldiğimiz anlamına gelmiyor. Enflasyon sorunu elbette hepimizin de canımızı acıtıyor. Ama emin olun bu sorunun çok büyük bir kısmı küresel piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklı. İnşallah yakın zamanda enflasyonu da kontrol altına alarak ülkemizi 2023 hedeflerine çok daha hızlı ulaştıracağız.

Bizler de bu desteği karşılıksız bırakmamak için var gücümüzle Yozgat'ın imkan ve kabiliyetlerini artıracak yatırımlar yaptık. 2002'de ilimizde sadece bir OSB varken biz bu sayıyı 35 milyon liralık yatırımla 4'e çıkardık. Sorgun İŞGEM ve Bozok Üniversitesi Kuluçka merkezi projelerini hayata geçirdik. Bilime, teknoloji üretmeye meraklı gençleri bulmak, onların kapasitelerini ortaya çıkarmak amacıyla şehrimizde Deneyap Teknoloji Atölyesi kurduk.

Bilim ve gençlik Milli Teknoloji Hamlesi'nin iki önemli odak alanı. Gençlerimizin, bilim ve teknoloji konusundaki yetkinliklerini artırmak üzere atılımlarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda, Yozgat için güzel bir müjdeyi, bu kürsüden sizinle paylaşmak istiyorum. TÜBİTAK'ın Yozgat Belediyemizle yapacağı iş birliği çerçevesinde Yozgat'a bir bilim merkezi kurma kararı aldık. Bugün projeye ait imzaları atarak gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacağımız merkezin kurulumuna hızlıca başlayacağız. Yaklaşık 18 milyon lira yatırımla kurulacak olan bilim merkezi, Çekerek ve Yozgat olmak üzere iki farklı yerleşkeden oluşacak. Çekerek yerleşkesini bu yaz, Yozgat Merkez yerleşkesini ise önümüzdeki yıl hizmete açacağız. Bu merkezlerde Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlayacak geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini ve teknoloji girişimcilerini yetiştireceğiz."