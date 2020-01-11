İnsan ömrünü 5 kat uzatacak hamle

C.elegans türü kurtlar üzerinde çalışan bilim insanları, kurtların bazı hücresel yollarını düzenleyerek ömürlerini 5 kata çıkarmayı başardı. Bu kurt, yaşlanma ile ilgili bilimsel araştırmaların kabinde yer alan küçük bir kurtçuktur.

Asıl ilginç olansa bu minik kurdun, insanlarla bir benzer hücresel yolu paylaşmasıdır. Normalde 3 ila 4 hafta yaşadığından dolayı, yaşlanma çalışmalarında takip edilmesi kolaydır.

Bilim insanlarının daha önce C.elegans üzerinde yaptığı genetik veya ilaçlarla yaptığı çalışmalarda kurtçuğun ömrü % 50 ila % 100 arası artmıştı. Eğer ortalama insan ömrü 80 yıl kabul edilirse, kurdun ömrüne oranla insan ömrünün 120 ila 160 yıla çıkabileceği düşünebilir.

Fakat yeni araştırmada kurtçukların ömrü normale göre 5 kat uzadı, yani insan ömrüne oranlarsak 400 yıl yaşıyorlar. Araştırmacılar kurtların iki hücresel yolunu değiştirdiler ; insülin sinyali ve TOR (target of rapamycin) yolları. Önceki çalışmalarda insülin yolu değiştirildiğinde ömrün %100 arttığı, TOR yolu değiştiğinde de % 30 arttığı görülmüştü.

Basit bir matematiksel hesapla iki mutasyon birleştiğinde kurdun ömrünün % 130 artacağı düşünülebilir. Fakat hesaplandığı gibi olmadı ve şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Yapılan değişiklik kurdun ömrünü 5 katına çıkardı. Sanki bu 1+1= 5 demeye benziyor.

Araştırmacılar, elde edilen bulguların doğada benzeri olmadığını ve bu sayede çok etkili bir yaşlanma karşıtı tedavi geliştirilebileceği düşünüyorlar. Ekip elde edilen bulgular, neden tek bir spesifik genle insanlarda ömrü uzatmaya yetmeyeceğini açıklamada faydası olabilir.

Bu da farklı bir çok gen kombinasyonu ile insanların daha uzun ve sağlıklı yaşamasını sağlayabilir. Tabi yine de bu çalışmanın insanlarda işe yarayacağına dair bir garanti olmasa da, bu sayede bilim insanları yeni yaşlanma karşıtı tekniklere yelken açabilir.