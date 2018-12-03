Otomobil anahtarı gibi ama değil ! Polis şoke oldu
Otomobil anahtarı gibi ama değil ! Polis şoke oldu
Türkiye ile İngiltere arasında iade krizi ! İnceleme başlatıldı
Türkiye ile İngiltere arasında iade krizi ! İnceleme başlatıldı
Adalet Bakanı açıkladı: 70 puan barajı geri dönüyor
Adalet Bakanı açıkladı: 70 puan barajı geri dönüyor
Elektrik ve doğalgazdaki Ağustos-Eylül zamları geri alınacak mı ?
Elektrik ve doğalgazdaki Ağustos-Eylül zamları geri alınacak mı ?
İstanbul'da binlerce araca sessiz sedasız, habersiz FSM cezası !
İstanbul'da binlerce araca sessiz sedasız, habersiz FSM cezası !
İstanbul trafiği polislerden alınıyor ! Artık zabıtalara emanet olacak !
İstanbul trafiği polislerden alınıyor ! Artık zabıtalara emanet olacak !
Enflasyon rakamlarının ardından dolar yeniden yükselişe geçti
Enflasyon rakamlarının ardından dolar yeniden yükselişe geçti
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 bin TL'lik soru şaşırttı
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 bin TL'lik soru şaşırttı
  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Bilim
  4. 03 Aralık 2018 16:10

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS-11 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı
A+ A-

Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz MS-11 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) fırlatıldı.

Kapsülün fırlatılma anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayınla verildi. 

Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Anne McClain’i taşıyan Soyuz MS 11 kapsülü yerel saat ile 17.31'de Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı. 

Bilimsel araştırmalar yapacak ekibin 6 saat sonra UUİ'ye ulaşması bekleniyor. 

Ekim ayında Rus kozmonot Aleksey Oviçinin ile NASA astronotu Nick Hague'yi UUİ'ye götürecek Soyuz MS-10 kapsülünü taşıyan rokette fırlatıldıktan bir süre sonra arıza meydana gelmiş, ekip acil iniş yapmıştı. 

UUİ'de halen Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Alexander Gerst, NASA'dan Serena Aunon-Chancellor, ROSCOSMOS'tan Sergey Prokopyev bulunuyor. 

NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

AA

uzay istasyonu , kazakistan , ms-11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM