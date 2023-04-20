BiP’ten kullanıcılarına özel yeni çekiliş

Türkiye’nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP, kullanıcılarına özel yeni çekilişle iPhone 14 Pro Max hediye edecek. BiP kullanıcıları, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında, uygulamadaki BiPClub alanında yer alan ‘Çekilişe Katıl’ butonuna her ay bir kez tıklayıp gerekli bilgileri girerek çekilişe katılım hakkı kazanıyor. Kazanma şansını artırmak için BiP’ten mesajlaşmak yeterli.

İletişim ve yaşam platformu BiP, ilgiyle takip edilen güncel kampanya ve çekilişleriyle kazandırmaya devam ediyor. Birçok özelliğiyle hayatı kolaylaştıran BiP yeni çekilişle kullanıcılarına iPhone 14 Pro Max kazanma şansı sunuyor. Kampanyaya katılmak için operatör fark etmeksizin yeni veya mevcut bireysel hat kullanıcılarının, BiP’te yer alan servislerden BiPClub’taki ‘Çekilişe Katıl’ kısmından isim, soy isim ve yaşadıkları şehrin bilgilerini girmeleri; 1 Temmuz 2023 tarihine kadar her ay bir kez ‘Çekilişe Katıl’ butonuna tıklamaları yeterli oluyor.

Kullanıcılar, uygulama üzerinden mesaj attıkları her yeni kişi için bir çekiliş hakkı elde ediyor. 14 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak çekilişle belirlenecek talihliler, 18 Temmuz 2023 tarihli Takvim gazetesinde ilan edilecek.

Fırsatlar uygulaması

BiP’lilere özel tüm kampanyaları tek bir serviste toplayan BiPClub kullanıcılarına pek çok farklı markadan fırsatlar sunuyor. Kullanıcılar, BiPClub içerisinde yer alan çeşitli etkinliklerden konser biletleri kazanabilir; popüler markalarda geçerli indirim kuponları ile birçok kampanyadan yararlanabilirler. Ayrıca BiP’teki ‘Keşfet’ sekmesi aracılığıyla kullanıcıların fatura ödemeden sipariş vermeye hayatı kolaylaştıran pek çok farklı servise ve birbirinden eğlenceli içeriklere erişebilmesi mümkün. BiP, tüm operatörlerde ücretsiz ve internetinden harcamadan kullanılabiliyor.

App Store, Google Play veya Huawei AppGallery’den BiP’in güncel sürümüne erişmek için http://mobiltr.co/BiP adresine tıklamak yeterli.