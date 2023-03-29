Çip krizinde yeni umut

ABD'nin en büyük bellek yongası üreticisi Micron, endüstrideki en acımasız çöküşün sona ermiş olabileceğini söyleyerek içinde bulunduğumuz çeyrek için bazı analistlerin korktuğundan daha iyi bir tahminde bulundu.

Micron Technology Inc., mali üçüncü çeyrekte satışların 3,9 milyar dolara kadar çıkacağını söyledi. Bu, analistlerin ortalama 3,75 milyar dolarlık tahminleriyle karşılaştırılıyor. Şirket ayrıca işten çıkarmalarda bir artış olduğunu açıkladı.

Şirketin İcra Kurulu Başkanı Sanjay Mehrotra yaptığı açıklamada, "Müşteri stokları iyileşiyor ve sektörün arz-talep dengesinde kademeli iyileşmeler bekliyoruz. Şirket, zorlu bir pazar ortamında tahminleriyle uyumlu olan ikinci çeyrek için kazanç sağladı." dedi.

Tahmin, bellek yongası pazarının zorlu bir süreçten sonra geri dönüş için hazır olabileceğini gösteriyor. Geçen yıl boyunca, tüketici talebindeki keskin düşüş, Micron'un müşterilerini siparişleri kısmaya teşvik etti.

Şirket, cari dönemde hisse başına yaklaşık 1,58 dolarlık bir zarar öngörüyor, buna 500 milyon dolarlık envanter değer düşüklüğü ile ilişkili 45 centlik bir etki de dahil.

Telefon ve bilgisayar üreticileri, pandeminin getirdiği arz ve lojistik kısıtlamalarının ardından bu kez artan enflasyonun tetiklediği zayıf tüketici harcamalarıyla karşı karşıya.