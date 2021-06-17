  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Dünya genelinde web sitelerine erişim sıkıntısı

Dünya genelinde web sitelerine erişim sıkıntısı

Dünya genelinde web sitelerine erişim sıkıntısı

Downdetector, ABD havayolu şirketlerinin web sitelerinde ve Avustralya bankalarında kesintilerin meydana geldiğini duyurdu.

Downdetector ABD'nin önde gelen havayolu şirketleri ile Avustralya bankalarında çevrimiçi kesintiler olduğunu duyurdu. 

ABD'nin önde gelen havayolu şirketleri American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines ve Delta Air Lines'ın internet sitelerinin kesintiye uğradığını duyurdu.

Downdetector'a göre, binden fazla kullanıcı Southwest Airlines'ta 400'den fazla kullanıcı Delta Air Lines için ve diğer havayolu şirketlerinde ise 300'den fazla kullanıcı sorunu raporladı. Southwest, çarşamba günü yaklaşık 300 uçuşu iptal etti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA DA YAŞANMIŞTI

Haziran başında dünya genelinde milyonlarca kullanıcı web sayfalarına erişmeye çalışırken sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

Downdetector.com’a göre, yaklaşık 21.000 Reddit kullanıcısı sosyal medya platformuyla ilgili sorunlar bildirirken, 2.000’den fazla kullanıcı Amazon ile ilgili sorunlar yaşardığını bildirmişti.

Financial Times, Guardian, New York Times ve Bloomberg News gibi haber kuruluşlarının web siteleri de kesintilerden etkilenmişti. 

Etiketler abd web site avustralya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aşı karşıtlarının mazeretleri şaşırtıyor: ''Cinsel organım küçülür, zekam azalır''
Önce Ankara'da ardından da Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Ahmet Hakan'la ilgili dikkat çeken Sezgin Baran Korkmaz iddiası
Aslı Enver'in hamak pozları sosyal medyayı salladı
Arap spiker tribündeki kadın taraftarı görünce kendini kaybetti
Korkunç olay: Karısına acı yaşatmak için 2 kızını öldürüp okyanusa attı
Milli helikopter GÖKBEY için müjdeli haber geldi
Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası çıktı
FED piyasaları uçurdu! Şimdi gözler TCMB'de... İşte dolar, euro ve altında son durum
Erdoğan düğmeye bastı! Önce kabine revizyonu, sonra erken seçim ardından da...