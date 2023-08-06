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Elon Musk açıkladı: Attığı tweet yüzünden sorun yaşayanlara avukat tutacağız

Elon Musk açıkladı: Attığı tweet yüzünden sorun yaşayanlara avukat tutacağız
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Elon Musk, attığı tweet yüzünden iş yeri ile sorun yaşayan çalışanlara avukat tutacağını ve masraflarını karşılayacağını açıkladı.

Twitter'ı satın alan Elon Musk, dünyanın en popüler sosyal medya platformunda bir dizi değişiklik gerçekleştirdi.

Kullanıcıların tepkisini çeken değişikliklerin zirve noktası ise platformun logosunu ve adını değiştirmek oldu.

MUSK: ATTIĞI TWEET NEDENİYLE İŞ YERİYLE SORUN YAŞAYANLARA AVUKAT TUTACAĞIZ
Diğer sosyal medya devlerinin Twitter'a alternatif geliştirmeleri çabaları devam ederken, Musk kullanıcılar için yeni bir hamle yaptı.

Elon Musk, attığı tweet yüzünden iş yeri ile sorun yaşayan çalışanlara avukat tutacağını ve masraflarını karşılayacağını açıkladı.

Etiketler tweet avukat elon musk
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