Elon Musk'ın uyuşturucu kullandığı iddialarıyla ilgili yeni gelişme

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın uyuşturucu kullanımının Tesla ve SpaceX yöneticilerini rahatsız ettiği iddia edildi.

Bazı yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri, gizlilik sözleşmesini ihlal ederek Musk'ın kullandığı uyuşturucuları ortaya çıkardı. Teknoloji milyarderinden iddialara ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.

Amerikan The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Musk, dünyanın farklı yerlerinde düzenlediği partilerde defalarca kez uyuşturucu kullandı. Musk'ın uyuşturucu kullanımına tanık olan kişilerin gizlilik sözleşmesi imzaladığı ve partilere katılırken telefonlarını teslim ettikleri öğrenildi.

Dünyaca ünlü iş insanının avukatı Alex Spiro, bu çarpıcı iddiaya ilişkin gazeteye açıklamalarda bulundu.

Spiro, Musk'ın düzenli olarak uyuşturucu testine girdiğini ve bunların tamamından temiz sonuç aldığını ifade etti. Elon Musk ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Haberde, Musk'ın davranışlarındaki değişimin 2017'de SpaceX çalışanlarına yaptığı bir konuşma sırasında fark edildiği belirtildi. Görgü tanıklarına göre tuhaf ve tutarsız bir konuşma yapan Musk'a SpaceX Başkanı'nın müdahale ettiği ve mikrofonu elinden aldığı öğrenildi. Olayın ardından teknoloji milyarderinin bağımlılık seviyesine ilişkin şüphelerin arttığı vurgulandı.

Yasa dışı uyuşturucu kullanımının,, SpaceX'in Washington yönetimiyle imzaladığı toplam 14 milyar dolar değerindeki sözleşmelerin de ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Musk'ın 2018 yılında katıldığı bir canlı yayında uyuşturucu kullanması da tartışmalara neden olmuş, o dönemde Tesla hisseleri bu nedenle düşüş yaşamıştı.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda bazı sıradışı davranışlarını uyku eksikliği ve bipolar bozukluk rahatsızlığına bağlamış, depresyon nedeniyle reçeteli olarak ketamin kullandığını iddia etmişti.