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Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi

Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi

44 milyar dolara Twitter'ı satın almak isteyen ancak bot hesapların yüksek olması nedeniyle anlaşmayı erteleyen Elon Musk, SEC'ten inceleme talep etti.

Dünyanın en büyük satın almalarından biri olacak olan Twitter'ın satışında pürüz çıktı. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın uğruna 44 milyar doları gözden çıkarmasıyla başlayan satın alma serüveni bir noktada tıkandı.

Twitter'ın kullanıcı sayısına yönelik endişelerin giderilmesi için Musk, ABD'nin SPK'sı konumunda olan SEC'e başvuru yaptı.

Elon Musk, Twitter'ın spam ve sahte hesap sayısını toplam kullanıcıların yüzde 5'in az olduğuna dair kanıt sunmasını talep ederken, SEC'ten bu rakamların incelenmesini istedi.

3 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

SEC, Elon Musk'ın Twitter'a yatırım yapmasından ve şirketi tamamen satın almak istemesi arasında geçen sürede Twitter yöneticileriyle 3 kez toplantı yaptığını açıkladı. Toplantıda Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey, CEO Parag Agrawal, Bret Taylor ve Egon Durban ile görüştü.

Etiketler elon musk twitter sec
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