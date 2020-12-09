Google açıkladı; 2020'de işte en çok bunları aradık

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Liste, bir yıl içinde önceki yıla göre en dikkat çekici yükseliş kaydeden konulara göre belirleniyor. Google Year in Search 2020, Türkiye'de ve dünyada bu yıl en fazla ilgi ve dikkat çeken anları, insanları, konuları, olayları ve mekanları, ilgili aramaların yükseliş trendlerine göre belirleyip bir araya getiriyor.
İnsanların tüm dünyayı etkileyen salgın koşullarında yeni şeyler öğrenme merakını diri tuttuğu, iyimserliklerini ve yaratıcılıklarını koruduğu bu yıl tüm dünyada yemek tarifi aramaları öne çıktı. Herkesin farklı bir “Nasıl” sorusuna cevap aradığı 2020'de Türkiye'de bu kategoride en fazla yükselen arama trendini “HES kodu nasıl alınır” sorusu oluşturdu.
2020 yılında Türkiye'de dizi kategorisinde en hızlı yükselenler sıralamasında ilk sırada Sadakatsiz dizisi yer alırken onu Mucize Doktor ve Masumlar Apartmanı dizileri izledi. Bu kategoride ilk 10 sıralamasına giren dizilerin tümü yerli dizilerden oluştu.
Herkesin evlerde kaldığı ve yemek pişirme yeteneklerini geliştirdiği 2020'de Yemek tarifleri kategorisinde en hızlı yükselen tarif “ekmek tarifi” olurken onu “pide tarifi” ve “aşure tarifi” takip etti.
Tüm dünyada, “Kişiler” kategorisinde ilk üç sırada Joe Biden, Kim Jong Un ve Boris Johnson yer aldı.
2020'deki en önemli ilgi alanlarını belirleyen yükselen trendlerin listeleri şöyle:
Türkiye – Genel
EBA
Dolar kaç TL
Corona virüsü
Deprem
Zoom
HES kodu alma
Kandilli Rasathanesi
Sokağa çıkma yasağı
Sağlık bakanlığı
ABD seçimleri
Türkiye – Nasıl
HES kodu nasıl alınır
Zoom programı nasıl kurulur
1000 tl yardım başvuru nasıl yapılır
Uzaktan eğitim nasıl oluyor
Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir
E devlet maske başvuru nasıl yapılır
Seyahat izni nasıl alınır
Öksürük nasıl gider
Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır
Eczaneden maske nasıl alınır
Türkiye – Tarifler
Ekmek
Pide
Aşure
Çökertme kebabı
Ramazan pidesi
İzmir bombası
Lahmacun
Güllaç tatlısı
Ezogelin
Kalburabasti
Türkiye – Diziler
Sadakatsiz
Mucize Doktor
Masumlar Apartmanı
Sen Çal Kapımı
Alev Alev
Kırmızı Oda
Bay Yanlış
Menajerimi Ara
Bir Başkadır
Aşk 101
Türkiye – Kişiler
Fahrettin Koca
Berat Albayrak
Ebru Şallı
Ellen Page
Alaattin Çakıcı
Fatih Terim
Lütfi Elvan
Sercan Yıldırım
Halil Sezai
Nihat Hatipoğlu
Türkiye – Kaybettiklerimiz
Kobe Bryant
Pınar Gültekin
Nur Yerlitaş
Aytaç Yalman
Aleyna Çakır
Maradona
Ares Özdemir
Cemil Taşçıoğlu
Seyfi Dursunoğlu
Emre Gönlüşen
Dünya – Genel
Coronavirus
Election results
Kobe Bryant
Zoom
IPL
India vs New Zealand
Coronavirus update
Coronavirus symptoms
Joe Biden
Google Classroom
Dünya – Haberler
Coronavirus
Election results
Iran
Beirut
Hantavirus
Stimulus checks
Unemployment
Tesla stock
Bihar election result
Black Lives Matter
Dünya – Kişiler
Joe Biden
Kim Jong Un
Boris Johnson
Kamala Harris
Tom Hanks
Jacob Blake
Kanye West
Ghislaine Maxwell
August Alsina
Ryan Newman
Dünya – Tarifler
Dalgona coffee
Ekmek
Sourdough bread
Pizza
Lahmacun
Beer bread
Banana bread
Pita bread
Brioche
Naan
Dünya – Kaybettiklerimiz
Kobe Bryant
Naya Rivera
Chadwick Boseman
Sushant Singh Rajput
George Floyd
Haruma Miura
Caroline Flack
Diego Maradona
Sean Connery
Eddie Van Halen
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