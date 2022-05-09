  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Google'dan maaşlara zam

Google'dan maaşlara zam

Google'dan maaşlara zam

Teknoloji devi Google, enflasyon nedeniyle maaşlarından şikayetçi olan çalışanlarına zam yapma kararı aldı.

Teknoloji devi, performans incelemelerini ve promosyonlarını düzene sokma çabalarında değişiklikler yaptı.

Yöneticiler, yeniliklerin Google’daki çalışanlar için daha yüksek maaşlarla sonuçlanacağını söyledi.

Şirketin en son yıllık anketi, çalışanların maaşlarından memnun olmadığını göstermişti.

Google’ın tepe şirketi Alphabet, 1,5 trilyon doların üzerindeki piyasa değeriyle dünyanın en değerli firmalarından biri.

YÖNETİCİ ETKİSİ AZALACAK

Uzun yıllar ABD'de çalışmak için en iyi şirketler arasında giren Google 2021 listesinde ilk 50'ye bile girememişti. 

Şirket içi araştırmalara göre performans değerlendirmeleri yılda ikiden bire inecek. Ayrıca çalışanların birbirini değerlendirmesi öne çıkacak. Başka bir ifadeyle çalışan hakkında çalışma arkadaşlarının fikri de önemli olacak böylece emir-komutaya dayalı değerlendirmeden uzaklaşıalcak. 

Pandemiyle birlikte teknoloji alanında işçi ücretleri yükselmişti. Amazon gibi firmalar transferlerde ve maaşlarda verilebilecek üst sınırları artırmıştı. Google çalışanları şirketin değerlendirme tekniğinin kariyerlerini baltaladığını düşünüyordu. 

Ayrıca başta ABD olmak üzere pandemiyle beraber dünya genelinde enflasyon artışı yaşandı. Google gibi teknoloji şirketlerinin de gelirleri tavan yaptı. Yine de çalışanlar bu gelir artışından pay alamadı. Hisse senetleri yükselirken maaşlar büyük ölçüde aynı kaldı. 

İşte maaş konusunda en bonkör 25 şirket: Stajyerin maaşı bile 8 bin dolarİşte maaş konusunda en bonkör 25 şirket: Stajyerin maaşı bile 8 bin dolarHaber

 

Etiketler google maaş zam enflasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erbakan'dan Millet İttifakı'na Cumhurbaşkanı adayı önerisi
''Suriyeliler Çanakkale'de savaştı diyen salağa söyleyin...''
30 büyükşehirdeki ''karşılaştırmalı'' son seçim anketi açıklandı
Son seçim anketinde Ümit Özdağ ve Zafer Partisi sürprizi
İstanbul'un sığınmacı haritası çıkarıldı: İşte sığınmacıların en yoğun olduğu ilçeler
Burcu Özberk bikini sezonunu açtı, beğeni rekoru geldi
PKK yandaşları İsviçre'de Türklere saldırdı; yaralılar var!
Kulisler bunu konuşuyor: 2023 seçimleri ertelenir mi ?
Dolar, Euro, altın... Dolar 15 TL barajına dayandı!
Kutsal ağaca sarılıp çıplak poz veren fenomen başına iş açtı