Hosting Destek Nedir? Hosting Destek Hizmetinin Önemi Nedir?

Hosting, kişilere, kurumlara, organizasyonlara ait web sayfalarının içerisinde bulunan verilerin 7/24 ulaşılabilmesini, sürekli olarak internet ortamında kalabilmesini sağlayan yayınlama ve barındırma hizmetidir.

Türkçe karşılığı da “barındırma hizmeti” olan hosting hizmeti, web sitelerinin çok daha hızlı olmasını ve kullanıcıları dünyanın neresinde olursa olsun ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır.

Web hizmetinde web sitelerindeki veriler bilgisayarlarda saklanır ve yedeklenir. Bu bilgisayarlar evlerde kullanılandan çok daha farklı, donanım olarak farklı özelliklere sahip, karmaşık işlemler yapabilen güçlü bilgisayarlardır. Hosting hizmetinde verilerin saklandığı bu bilgisayarlara “sunucu (server)” adı verilir. Hosting yapılan bu güçlü bilgisayarlar “veri merkezi” olarak isimlendirilen dayanıklı ve özellikli depolarda bulunur.

Hosting yapılan bilgisayarların bulunduğu veri merkezleri, doğal felaketlere, elektrik kesintisine ve olabilecek saldırılara karşı dayanıklı olarak yapılır. Yüksek hızda internetin sürekli olarak bulunduğu ve jeneratörler ve yedek hatlar ile desteklendiği bu veri merkezleri, web sitelerine ulaşımın günün her anında gerçekleşebilmesine yardımcı olur. Böylece web sitelerinin kullanıcıları sürekli olarak sitelere giriş yapabilirler.

Hosting hizmetinin kalitesi, web sitelerine erişimin ne kadar hızlı olduğuna, istenilen her anda erişilebilir olmasına, web sitelerinde oluşabilecek herhangi bir aksiliği nasıl çözümler üretebildiğine, verilere bir zarar gelmesi durumunda yedekleme yapıp yapmadığına bağlı olarak değişmektedir. Kullanıcılarına her türlü desteğin sağlanması ve web sitesinin düzenli çalışması için yollar geliştirilmesi hosting hizmetinin kaliteli olduğunun göstergesidir.

Hosting Desteği Nedir?

İnternet alanında gerçekleşen gelişmeler, web sitelerinin sürekli olarak aktif kalmasının çok önemli bir konu hale gelmesine neden olur. Kullanıcıların günün her anında aradıkları bilgiye ulaşması ve istedikleri siteye giriş yapmaları için web sitelerinin sürekli olarak etkin olması gerekir aksi halde siteler kullanıcı kaybederler. Web sitelerinin sürekli etkin olması için ise kaliteli bir sınırsız hosting hizmeti ve hosting destek şarttır.

Hosting destek, web sitelerinde oluşabilecek herhangi bir soruna karşılık hosting hizmeti veren firmaların kullanıcılarına sağladığı destektir. Web sitelerinde oluşabilecek erişim sorunları, siber saldırılar, veri yükleme ve yedekleme gibi sıkıntılar firmaların sağladığı hosting destek ile birlikte giderilir. Bu sayede web sitesi sahipleri ve yöneticileri, kullanıcılarını başka sitelere gitmelerine gerek kalmadan elinde tutmuş olur.

Hosting destek, web barındırma hizmeti veren firmaların kendi bünyesinde çalıştırdıkları bu alandaki uzman kişiler tarafından verilmektedir. Kullanıcılara destek vermek amacı ile eğitimler almış olan ve hosting alanında derin bilgiye sahip olan kişiler, çeşitli iletişim yollardan web sitesi sahiplerine yardım ederek, web sitelerinin sorunlarına çözüm getirir. Böylece web sitelerin günün her saatinde erişime hazır hale gelir.

Hosting Firmalarının Destek Kanalları

Hosting destek, hosting hizmeti veren firmalar tarafından web sitelerinde bir sorun ortaya çıkmaması ve sitelerin günün her saatinde ulaşılabilir olması için verilmektedir. Hosting destek, telefon, ticket, canlı destek gibi farklı destek kanalları ile verilmektedir. Destek kanallarını, web sitesinde hangi sorunların olduğuna ve kullanıcıların şikâyetlerine bağlı olarak değişmektedir.

Hosting destek kanallarından en çok tercih edilenlerden biri ticket hizmetidir. Ticket desteği, 7/24 verilen bir hizmettir. Ticket desteği ile kullanıcılar sorun yaşadıkları konu ile ilgili destek talebi oluşturur. Destek ekipleri belirli aralıklarla kontrol ettikleri destek taleplerini kategorilere ayırır ve daha sonrasında kullanıcılara geri dönüş yaparlar. Ticket ile hosting firması iletilen destek talebini kullanıcılar kontrol paneli üzerinden izleyebilirler.

Hosting destek kanallarından biri de mail yolu ile gerçekleşir. Web sitelerinde sorun yaşayan kullanıcılar, mail yolu ile hosting firmasına yaşadığı sorunu iletir. Atılan mailler firma tarafından kontrol edildikten sonra ticket sistemine eklenir ve böylece destek ekibi en kısa sürede destek talebine cevap vermiş olur. Mailleri ticket sistemine dâhil edilmesi destek taleplerinin bölünmesinin de önüne geçer.

Hosting destek kanallardan biri de telefonla destek kanalıdır. Telefonla destek kanalı genellikle çok acil durumlar için kullanılır. Genellikle kurumsal firmaların sitelerinde oluşan bir soruna çözüm getirmek için kullanılan telefonla destek kanalı, bireysel sorunlar için kullanılmaz. Telefon kanalı ile alınan destek talebi ticket sistemine dâhil edilir ve kısa sürede çözüme kavuşturulur.

Bir diğer hosting destek kanalı ise canlı destektir. Canlı destek hosting firmalarının web sitelerinde destek ekibindeki kişilerce verilir. Kullanıcılar yaşadıkları sorunu yazışma yolu ile destek uzmanlarına iletir. Kullanıcılara hosting hizmetinin yaralarını göstermek ve hosting sistemini anlamak isteyen kişilere rehberlik etmek içinde kullanılan bu canlı destek kanalı günün belirli saatlerinde hizmet verir.

Hosting Destek Hizmetinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Hosting destek hizmetinin kaliteli olup olmadığını anlayabilmek için bazı kriterler vardır. Hosting hizmeti veren şirketin iyi olabilmesi için günün her anında sitelerin ulaşılabilir olmasını sağlaması, web sitesinde bir sorun olduğunda çok kısa kürede çözüme ulaştırılması, destek ekibinin kullanıcılara yaklaşımının iyi olması gibi kriterlere uyuyor olması gerekmektedir.

7/24 Destek: Web siteleri için en önemli kriterlerden bir tanesi istenilen her an, 7/24 ulaşılabilir olmasıdır. Web sitelerinin kurulumunda hosting hizmetine ihtiyaç duyulmasının nedenlerinden bir tanesi de budur. Bir web sitesinin erişilebilir olmaması, kullanıcıların başka web sitelerine yönelmelerine, web sitesinin kullanıcı kaybetmesine neden olmaktadır. Bu sebeple hosting hizmetinde aranan en önemli hizmetlerden biri sürekli erişilebilirliktir.

Sorunlara Çözümlerle Dönüş Yapmak: Hosting destek hizmetinin en önemli özelliklerinden ve görevlerinden biri web sitelerinde ortaya çıkan sorunlara çözüm bulunmasıdır. Çıkan sorunlara çözüm bulma sürecinin hızlı olması web sitesinin erişilebilirliğini arttıracağından oldukça önemlidir. Hosting destek hizmetinde firmanın web sitesi kullanıcılarına sorunun çözümünü bularak dönüş yapması müşteri memnuniyeti ve saygınlık açısından önemlidir.

Cevap Süreleri: Hosting destek hizmetinin, ihtiyaç duyulan her anda kullanıcıların hizmetine sunulmuş olması gerekir. Bir web sitesinde ne zaman bir sorun çıkacağı belli değildir. Oluşan sorunlar bazen gecenin çok geç bir saatinde de ortaya çıkmaktadır. Hosting destek hizmetinin günün her saatinde kullanıcılara yardım etmeye hazır şekilde bekliyor olması gerekir.

Destek Ekibinin Yaklaşımı: Hosting destek hizmeti kaliteli olması ve hizmeti veren firmanın tercih edilmesi için destek ekibinin müşterilere yaklaşımı çok önemlidir. Hosting destek ekinindeki kişilerin müşterilerin sorunlarını dinlemesi, çözüm üretmek için çaba sarf etmesi ve görüşme sırasında nazik olması hosting firmasını her zaman bir adım öne taşıyacaktır.

Alastyr Destek Hizmetinin Avantajları

Alastyr hosting firması, hosting destek hizmetlerini pek çok farklı kanal üzerinden vermektedir. Bu kanallardan bir tanesi canlı destektir. Canlı destek, firmanın kendi sitesi üzerinden hosting destek ekibindeki uzman kişilerce verilmektedir ve kullanıcılara anında sorunlarına çözüm bulmaları için avantaj sağlamaktadır. Canlı destek, firma ve hizmetleri hakkında bilgi almak isteyen kişileri içinde uygundur.

Sınırsız hosting hizmeti veren Alastyr firmasının hosting destek konusundaki avantajlarından biri de web sitesinde çok kolay bir şekilde destek talebi oluşturma rahatlığıdır. Ticket sisteminin yanı sıra kullanılan bir diğer destek kanalı da telefondur. Telefonla destek ekibi ile yüz yüze konuşmanızı ve karşılaştığınız sorunu daha iyi açıklayabilmenizi ve anında geri dönüş alabilmenizi sağlamaktadır. Telefon desteği, bilgi almak isteyen kişilerinde kullanabileceği bir kanaldır.