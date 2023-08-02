İnanılmaz anlar! Gökkuşağına yıldırım çarptı!
ABD’de eşi benzeri görülmemiş bir doğa olayı yaşandı. Gökkuşağına yıldırım çarptığı anlar anbean kayıt altına alındı.
BD’nin Iowa eyaletinde gökkuşağına yıldırım çarptığı anlar anbean kayıt altına alındı.
Iowa eyaletinde yer alan Manchester kentinde gökkuşağına yıldırım çarptığı anlar anbean kayıt altına alındı. Nadir rastlanan doğa olayı 29 Temmuz'da meydana gelirken, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Iowa eyaletinde geçtiğimiz ayın sonundan bu yana fırtına ve hortumlar yaşanıyor.
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