Instagram'a 2 yeni özellik daha

Sosyal medya denince akla ilk gelen platformlardan Instagram iki yeni özelliğini resmen duyurdu.

Meta bünyesindeki Instagram, takip edilen ve edilmeyen kişilerin profil fotoğrafını büyütme üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Geçtiğimiz yılın son günlerinde özellik devreye girdi. Artık kullanıcılar herkesin profil fotoğrafını büyük ekranda görebiliyor.

Artık bu özellik çok daha işlevsel hale gelecek ve profil fotoğrafına çok daha fazla büyütme imkanı sağlanacak.

Instagram analisti Alessandro Paluzzi, X hesabından yeni profil fotoğrafı büyütme özelliği hakkında bir paylaşım yaparak profil fotoğrafının üstüne tıklatılıp büyütülebileceğini söyledi.

Instagram ayrıca altyazı özelliği için otomatik çevirme üzerinde çalıştığını da duyurdu.

Otomatik çevirinin yapay zeka destekli olacağı düşünülürken daha özelliğe dair çok fazla bilgi verilmedi.

#Instagram is working on the ability to auto-translate your captions in #Reels 👀 pic.twitter.com/HujSykLFJn