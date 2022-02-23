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Instagram'a bomba özellik geldi: Artık hikayeleri beğenebileceksiniz

Instagram'a bomba özellik geldi: Artık hikayeleri beğenebileceksiniz

Milyonlarca insanın kullandığı sosyal medya platformu Instagram, bir süredir test ettiği özelliği kullanıma sundu.

Instagram, platformu yeni özelliklerle güncellemeye devam ediyor. Meta'ya ait şirket her geçen gün farklı bir yeniliği test ederken, bunlardan hazır olanları da piyasaya sürüyor. Son birkaç haftadır Instagram, Hikaye beğenme özelliği üzerine çalışıyordu. Instagram'ın bir süre önce duyurduğu Hikayeler için 'beğeni' özelliği kullanıma sunuldu. 

Hikaye'ye yanıt verme bölümünün hemen sağ tarafında yer alan yenilik, kalp şeklinde ve sadece tek bir işleve sahip.  Artık hikaye paylaşımları karşı tarafa DM ile bildirim göndermeden beğenilebilecek.

Etiketler instagram özellik beğeni
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