  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Instagram'dan büyük müjde! Tüm kullanıcılara açılıyor

Instagram'dan büyük müjde! Tüm kullanıcılara açılıyor

Instagram'dan büyük müjde! Tüm kullanıcılara açılıyor

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram, tüm kullanıcıların artık Instagram Hikayeler'deki Link Etiketi özelliğine erişebileceğini duyurdu.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, son yıllarda oldukça popüler hale gelen "Hikayeler" özelliğini geliştirmeye devam ediyor.

Şirket, hikayede link paylaşımı özelliğini herkese açtı. Özelliği kullanmak için kullanıcıların paylaşacakları hikayeyi hazırladıktan sonra üst gezinme çubuğundaki çıkartma aracını seçmeleri daha sonra ise 'Link' kısmına url adresini yapıştırmaları gerekiyor.

Şimdiye kadar story (hikayeler) sekmesinden link paylaşabilmek için 10 binden fazla takipçiye sahip olmak gerekiyordu.

 

 

Etiketler Instagram link verme instagramdan link instagram kullanıcısı güncelleme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Suriyelilerin ''muzlu'' provokasyonunda 11 gözaltı
Bilim kurgu değil gerçek: Uçan motosiklet satışa çıktı! İşte fiyatı
Atatürk Kültür Merkezi açılıyor! İşte yeni AKM
Hükümet harekete geçti: Raylı sistemler belediyelerin elinden alınacak
İstanbul'daki taksi krizinden ünlü oyuncu da nasibini aldı
HDP'li vekil ile Meclis Başkanı Şentop birbirine girdi
Koronavirüs geçirenler dikkat! Korkunç şüphe
İstanbul'da ekmeğe büyük zam
Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir çuval şantaj kasedi iddiası
Naz Mila yine yaptı yapacağını! Yarı çıplak pozu olay oldu