Instagram'dan büyük müjde! Tüm kullanıcılara açılıyor

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram, tüm kullanıcıların artık Instagram Hikayeler'deki Link Etiketi özelliğine erişebileceğini duyurdu.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, son yıllarda oldukça popüler hale gelen "Hikayeler" özelliğini geliştirmeye devam ediyor.

Şirket, hikayede link paylaşımı özelliğini herkese açtı. Özelliği kullanmak için kullanıcıların paylaşacakları hikayeyi hazırladıktan sonra üst gezinme çubuğundaki çıkartma aracını seçmeleri daha sonra ise 'Link' kısmına url adresini yapıştırmaları gerekiyor.

Şimdiye kadar story (hikayeler) sekmesinden link paylaşabilmek için 10 binden fazla takipçiye sahip olmak gerekiyordu.