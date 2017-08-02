Facebook'taki ''güzel ve aşık kadın'' numarasına düşmeyin !

Grubun hack işlemleri için Mia Ash isimli gerçekte varolmayan bir sanal karakter yarattığı ileri sürüldü. İddiaya göre, gerçekçi olması açısından Londra Üniversitesi'nde okumuş, hippi kültürünü benimsemiş, biraz hipster bir karakter olarak resmedilen Mia Ash, internette tanıştığı şirket çalışanlarına hayatının aşkını aradığını söylüyordu.

Sosyal medya hesaplarındaki arkadaşlarının çoğunun fotoğrafçı olduğu belirtilen Mia Ash, Facebook'taki ilişki durumunu "karmaşık" olarak işaretledi.

Sosyal medyadan tanıştığı bir arkadaşına "benim için bir iyilik yapabilir misin" diye soran Mia, bir fotoğrafı için geri bildirim istediğini belirtti. Geri bildirim bir Excel dosyasını bilgisayarına yüklemesi gerektiğini belirten Mia, bu işlemin iş bilgisayarı üzerinden yapılmazsa teknik sorunlar doğuracağını söyledi. Mia'nın yeni arkadaşı teklifi kabul etti. Ancak bilgisayarına indirdiği programın virüs olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından konuyla ilgili araştırma yapan siber güvenlik uzmanları Mia Ash profilinin sahte olduğunu ortaya çıkardı.