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  4. 19 Aralık 2018 23:01

Facebook'tan skandal iddiaya yanıt

Facebook, kullanıcıların kişisel verilerinin başka büyük şirketlere verildiği iddiasına yanıt verdi.

Facebook'tan skandal iddiaya yanıt
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Facebook, "kullanıcıların kişisel verilerinin,  rızaları alınmadan diğer büyük şirketlerle paylaşıldığı" iddialarını yalanladı.

Facebook Gizlilik ve Kamu Politikası Direktörü Steve Satterfield, yaptığı açıklamada, Microsoft, Amazon, Netflix ve Spotify gibi şirketlerin,  kullanıcılarının kişisel verilerini istismar etmesine izin verilmediğini  belirtti.

Satterfield, Facebook'un, farklı cihazlar ve platformlarda  kullanılmasına olanak sağlanması adına diğer şirketlerle birtakım ortaklıklar  kurulduğunu vurgulayarak, "Facebook'un ortakları, insanların gizlilik ayarlarını  görmezden gelmiyor, böyle yaptıklarına dair bir önerme yanlış." ifadesini  kullandı.

"Facebook'taki özel mesajlara erişimimiz olmadı"

Küresel internet televizyon ağı Netflix'ten yapılan açıklamada ise  "Facebook'un, Netflix'e, kullanıcıların özel mesajlarına erişim hakkı tanıdığı"  iddialarının doğru olmadığı bildirildi.

Netflix'in yıllar içinde daha sosyal bir yapıya kavuşmak için çeşitli  çalışmalar yaptığı, bu kapsamda 2014'te üyelerin sevdikleri dizi ve filmleri  Messenger ya da Netflix üzerinden Facebook'taki arkadaşlarına tavsiye etmelerini  sağlayan bir özellik getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak bu uygulama kullanıcılar arasında hiçbir zaman popüler olmadı  ve 2015'te uygulamaya son verildi. Uygulamanın açık olduğu süre zarfında ne  kullanıcıların Facebook'taki özel mesajlarına herhangi bir erişimimiz oldu ne de  Netflix olarak biz böyle bir talepte bulunduk."

Dijital müzik platformu Spotify'dan yapılan açıklamada da "kendilerine  böyle bir erişim hakkı tanındığından haberleri bile olmadığı" ifade edildi.

NYT'nin iddiası

New York Times gazetesinin yayımladığı haberde, Facebook'un,  kullanıcılarının kişisel verilerini, rızalarını almadan Microsoft, Amazon,  Spotify gibi dev şirketlerle paylaştığı ve bu veri miktarının Facebook'un  açıkladığından daha büyük boyutlarda olduğu iddia edilmişti.

 Haberde, Facebook'un, kullanıcılarının bilgilerini doğrudan satmadığı,  bunun yerine sosyal medya platformunun kurucusu Mark Zuckerberg'in şirketin ilk  yıllarında birçok şirketle anlaşmalar yaparak kullanıcıların verilerine erişim  izni tanıdığı ileri sürülmüştü.

AA

mesaj , facebook , netflix , kişisel veri
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