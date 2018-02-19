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  4. 19 Şubat 2018 13:47

İşte Elon Musk'ın sıradaki hedefi

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, tüm dünyaya internet sağlayacak olan uydularını uzaya göndermeye hazırlanıyor.

İşte Elon Musk'ın sıradaki hedefi
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Geçtiğimiz haftalarda dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy'i başarıyla fırlatan ve Tesla'yı uzaya göndererek adından sıkça söz ettiren Elon Musk'ın sıradaki hedefi gezegenimizin tamamnına internet erişimi sağlamak. 

Zira Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, şimdi de tüm dünyaya internet sağlayacak olan uydularını fırlatmaya hazırlanıyor.

Şirket, İspanya Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen Paz adlı uyduyu göndereceği Falcon 9 roketiyle beraber, iki adet deneysel geniş bant uydusunu da uzaya taşıyacak. Projenin inümüzdeki 10 yıl içinde hizmete girecek uydudan internet hizmetinin öncüsü olması bekleniyor.


 

spacex , uzay , elon musk , internet
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