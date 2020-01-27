Türkiye'ye şok suçlama! Türkiye'yi siber casuslukla suçladılar!

Reuters ajansı, dünya çapında bir dizi ülkede en az 30 kurumun sitesini hedef alan siber saldırılardan ‘Türkiye hükümetinin çıkarları için çalışan hackerların sorumlu olabileceğini’ iddia etti. Ajansın ikisi İngiliz biri ABD’li üç üst düzey güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, söz konusu hackerlık faaliyetlerinin ‘Türkiye’nin çıkarlarını ilerletmeyi amaçlayan, devlet destekli bir siber casusluk operasyonunun izlerini taşıdığı’ öne sürüldü.

‘KIBRIS, YUNANİSTAN, ARNAVUTLUK VE IRAK HEDEF ALINDI’

Haberde, 2018 -2019 yıllarında aralarında bakanlıklar, elçilikler ve güvenlik kurumlarının yanı sıra şirketler ve başka grupların da bulunduğu en az 30 kuruma siber saldırılar düzenlendiği belirtildi. Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan, Arnavutluk ve Irak’ın hedef olduğunu belirten Reuters, Kıbrıs ve Yunanistan hükümetlerinin e-posta hizmetlerinin, Irak’ta ulusal güvenlik danışmanının, Arnavutluk’ta ise devlet istihbarat kurumunun hedef alındığını öne sürdü.

‘DEVLET DESTEKLİ SİBER CASUSLUK OPERASYONU’ İDDİASI

Ajansa konuşan Batılı yetkililer ise bu siber saldırılarının arkasında Türkiye bağlantısının bulunduğunu öne sürdü. “İki İngiliz ve bir ABD’li yetkiliye göre faaliyetler, Türkiye’nin çıkarlarını ilerletmeyi amaçlayan, devlet destekli bir siber casusluk operasyonunun izlerini taşıyor” denilen haberde, bu iddia şu üç gerekçeye dayandırıldı:

- Hedef alınanlarının kimlik ve yerleri; hedefler arasında Türkiye açısından jeopolitik önem taşıyan hükümetlerin bulunması

- Söz konusu saldırıların, Türkiye’de kayıtlı altyapının kullanıldığı belirtilen önceki saldırılarla benzerlik taşıması

- Ayrıntısı açıklanmayan gizli istihbarat değerlendirmelerinde yer alan bilgiler.

‘TÜM SALDIRILARDA AYNI ALTYAPI KULLANILDI’

Yetkililer, saldırılardan kimin veya hangi kurumların sorumlu olduğunun bilinmediğini söylese de, tümünde aynı serverların veya başka altyapı unsurlarının kullanıldığını, bu nedenle de saldırıların bağlantılı olduğuna inandıklarını vurguladı.

‘DNS KORSANLIĞI İLE HÜKÜMET SİSTEMLERİNE SIZDILAR’

İncelenen saldırıların, hedefteki internet sitelerinin trafiğine müdahale ederek, hacklerların hükümet kurumları ile başka kurumların ağlarına yasadışı biçimde sızmasının önünü açtığı belirtiliyor. Saldırılarda, ‘DNS korsanlığı’ adı verilen yöntemin kullanıldığı öne sürülüyor. Reuters’ın tespit ettiği saldırıların hepsinin 2018 sonu ve 2019 başında gerçekleştiği belirtilirken, ajansa konuşan yetkililer ve özel siber güvenlik araştırmacıları saldırıların sürdüğünü iddia etti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DİKKATE ALMADI

Reuters iddiaları sorduğu İçişleri Bakanlığı’ndan yanıt alamadığını, üst düzey bir Türk yetkilininse ‘Türkiye’nin kendisinin siber saldırıların hedefi olduğunu’ söylemekle yetindiği bilgisini verdi. Kıbrıs hükümeti soruları ‘güvenlik gerekçesiyle’ yanıtlamazken, Atina’daki yetkililer ‘Yunan hükümetinin e-posta servisinin hacklendiği’ne dair bir kanıt olmadığını söyledi. Irak hükümeti de soruları yanıtsız bıraktı.