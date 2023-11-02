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IPTV'ciler yakalandı! Korsan yayına büyük operasyon

IPTV'ciler yakalandı! Korsan yayına büyük operasyon
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Korsan yayına karşı dünya genelinde büyük mücadele devam ederken Hollanda Polisi tarihi bir operasyona imza attı.

Portekiz'de Lizbon’da Europol tarafından ‘Fikri Mülkiyet Suçları Konferansı’ndan önemli sonuçlar çıktı.

Dünyanın her yerinde kolluk kuvvetleri kaçak yayınla mücadele etmek ve birikimlerini birbirine aktarmak bir toplandı.

Toplantıda yer alan Görsel-İşitsel Korsanla Mücadele İttifakı yıllık ‘Korsanla Mücadele Ödülü’nün sahibini açıkladı.

Bu yılki Europol Fikri Mülkiyet Suçları konferansında, IPTV korsanlığıyla mücadele çabalarından dolayı ödül Hollanda mali polisine (FIOD) verildi.

Hollanda Mali Polisi 1 milyondan fazla abonesi olan IPTV veri merkezini çökertmesi nedeniyle Korsanla Mücadele Ödülü’nü kazandı.

FIOD, bu yılın başlarında 1 milyondan fazla abonesi olan IPTV veri merkezini çökertmişti.

Çeşitli yaptırım eylemleri nedeniyle Bulgaristan, İtalya ve İspanya'ya da takdir sertifikaları verildi.

Toplantıda kaçak yayınla mücadelenin devam edeceği vurgulanırken dünya genelinde operasyonların sürmesi bekleniyor. Kaynak: Fotospor

 

Etiketler iptv korsan yayın kaçak yayın
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