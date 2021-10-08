  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Kullanıcılar isyanda: Instagram yine çöktü

Kullanıcılar isyanda: Instagram yine çöktü

Kullanıcılar isyanda: Instagram yine çöktü

Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde İnstagram'a erişim sorunu yaşandı. Sorun 30 dakika içinde çözüldü.

ABD merkezli Facebook şirketine ait Instagram uygulamasında 8 Ekim tarihinde akış yenilememe sorunu yaşandı.

Bazı kullanıcılar diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarda Instagram’a giriş yapamadıklarını, durduruldu hatası ile karşılaştıklarını ifade etti.

Instagram'da yaşanan sorunun küresel çapta olabileceği tahmin ediliyor.

SORUN ÇÖZÜLDÜ
Söz konusu durumda yaklaşık 30 dakika sonra sorun çözüldü.

Etiketler türkiye Instagram
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bankadan kredi kullanan emeklilere güzel haber
Dolardan yeni rekor! Piyasalar bir anda alevlendi
İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı yıllar sonra ortaya çıktı
Esra Erol yayını ihbar kabul edildi; stüdyoda gözaltına alındı
Serap Paköz'ün Gerçeğin Peşinde programında mide bulandıran tecavüz iddiası
Pandora belgelerinde onlarca yeni isim: Mehmet Ali Yalçındağ, Ahmet Nur Çebi, Reha Muhtar...
Ucuz iPhone'un görüntüleri internete sızdı: iPhone SE 3'ten yeni bilgiler
Çağla Şıkel: Fakir insanla da beraber olurum
Güzel model sütyensiz samanlık pozlarıyla olay oldu
''17 fay hattında 7 büyüklüğünde deprem olabilir'' deyip riskli illeri açıkladı