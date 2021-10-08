Kullanıcılar isyanda: Instagram yine çöktü

Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde İnstagram'a erişim sorunu yaşandı. Sorun 30 dakika içinde çözüldü.

ABD merkezli Facebook şirketine ait Instagram uygulamasında 8 Ekim tarihinde akış yenilememe sorunu yaşandı.

Bazı kullanıcılar diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarda Instagram’a giriş yapamadıklarını, durduruldu hatası ile karşılaştıklarını ifade etti.

Instagram'da yaşanan sorunun küresel çapta olabileceği tahmin ediliyor.

SORUN ÇÖZÜLDÜ

Söz konusu durumda yaklaşık 30 dakika sonra sorun çözüldü.