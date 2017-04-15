Ertuğrul Gazi mobil oyun oldu

Tarihte en uzun süre hüküm sürmüş devletler arasında yerini alan, kazandığı destansı zaferler ve adaletli yönetim sistemiyle hayranlık uyandıran Osmanlı'nın şuurunu yaşamak ve yaşatmak isteyenler, imkan buldukları her sektörde gayret gösteriyor.



Türkiye'de son yıllarda başta sinema filmi, televizyon dizileri ve tiyatro sahneleri olmak üzere birçok alanda "Osmanlı" rüzgarı esiyor. Tarihini merak eden ve sahip çıkan herkesin ilgi gösterdiği tarihi materyaller, teknolojinin de gelişmesiyle birçok alanda yer tutuyor. Osmanlı dönemine tanıklık edemeyenler, senaryoların yanı sıra bilişim sektöründe geliştirilen bilgisayar ve cep telefonu oyunlarıyla da o dönemi yaşamaya çalışıyor.

Oyunu, kaldığı yurtta 6 ayda tamamladı



Osmanlı'nın temelini atarak tarihe mühür vuran Ertuğrul Gazi de son yıllarda çeşitli sektörlerde işlenen isimler arasında. Osmanlı'nın kurulması için önemli roller üstlendiği birçok tarihçi tarafından da kabul edilen, Oğuzların Kayı boyu lideri, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin destansı mücadelesi bir üniversite öğrencisi tarafından mobil oyun dünyasına taşındı. Ertuğrul Gazi'nin 3 boyut karakterine bürünebilen oyun, Apple App Store ve Google Play Store de ücretsiz indirme olanağıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu.



Ertuğrul Gazi üzerinden işlenen "Ertuğrul Gazi 3D Kayı Boyu" oyunu Kayıların, Haçlılar ve Moğollar ile mücadelesini anlatıyor.



İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümü birinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Umur Burak, oyun yazılım ve modellemesini kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu'nda kıt imkanlara ve zayıf internet bağlantısına rağmen günde 8-10 saat çalışarak 6 ayda tamamladığını anlattı. Burak, bazı 3D modellerini de satın aldığını belirtti.



Küçüklüğünden beri Türk tarihine ve kültürüne ilgi duyan, "Tarihimizi anlatan oyunlar neden yok?" sorusunun ardından oyun platformundaki boşluğu doldurmak için kolları sıvayan Burak, yazın çalışarak biriktirdiği parayla bilgisayar alıp, hayallerini gerçekleştirmek için işe koyulduğunu anlattı.



Oyun sektörünün bir ülkenin tarihini ve kültürünü anlatabilmesi için dizi ve sinema sektörü kadar önemli olduğuna inandığını aktaran Burak, "Bu oyun elbette bir eksiklikti. Bunu benim dışımda oyun sektörüyle ilgili her arkadaş gözlemlemiştir. Bana kalırsa, bir ülke için kendi oyununu yapabilmek sinema ve televizyon sektörü kadar önemlidir. Çünkü internet çağında yaşadığımız şu dönemde artık gençler televizyon karşısında vakit geçirmekten çok bilgisayar ve mobil oyunların başında vakit geçiriyor. Bu da kendi kültürünü yaymak ve empoze etmek isteyen ülkelerin yararına oluyor." dedi.

"Söz sahibi olmak için bilişim sektörünü iyi değerlendirmemiz gerekiyor"



Bilişim sektörünün önemine değinen, Türkiye'de bilişim ve yazılım sektörlerinde üretim açığı bulunduğuna dikkati çeken Burak, şöyle konuştu:



"Aslında bu sektörün en önemli kısmı algıları yönetmek. Büyük kitlelere hükmetmek için kullanılan en önemli sektör şu anda bilişim sektörü. İster televizyon olsun, ister sinema, ister oyun sektörü olsun, bu konularda başarılı olmak için teknoloji ve bilişim sektörünü çok iyi kullanmanız gerekli. Türkiye'de bilişim ve yazılım bağlamında çok büyük bir üretim açığı var. Bir bilgisayar programını herkes kullanabilir ancak herkes üretemez. Küreselleşmek ve dünya yönetiminde söz sahibi olmak gibi bir derdimiz varsa ülke olarak yazılım ve bilişim sektörünü çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor."



Programcılığın maliyeti çok düşük ve insan aklıyla büyüyen bir sektör olduğuna işaret eden Burak, "Türkiye gibi genç beyinlerin bu kadar fazla olduğu bir ülkenin yazılım sektörüne öncü olması beklenir. Ancak bizim gibi gençlerin sayısı çok az ve bizi de yıpratmak için çaba harcayan büyük bir kitle var. Umarım devletimiz bu konuda gerekli planlamayı yapar." ifadesini kullandı.



Burak, oyunu kısa sürede 250 bin kişinin cep telefonlarına indirdiğini belirterek, oyundan şahsi kazanç beklentisi bulunmadığını, global oyun pazarında Türk kültürünü ve tarihini gerçek biçimde tanıtmayı amaçladığını vurguladı.



Çevresindekilerin oyunun yapılabilirliğine yazılım ve modellemeyi tamamladıktan sonra inandığını kaydeden Burak, rastgele tercih yaptığı için hayalindeki bölümü okuyamadığını anlattı. Umur Burak, bu sebeple bu yıl okulunu değiştirip hayallerini gerçekleştirmek için Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü okuyacağını sözlerine ekledi.