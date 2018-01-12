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  4. 12 Ocak 2018 17:49

Samsung Galaxy S9 basına sızdı

Samsung Galaxy S9 modelinin perakende kutusu internete düştü. Bununla birlikte tüm özellikleri gün yüzüne çıktı.

Samsung Galaxy S9 basına sızdı
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Geride bıraktığımız CES 2018 fuarında mobil anlamda sessiz kalan Samsung, kendisini MWC 2018fuarına saklamış gibi görünüyor. Zaten firmanın en yetkili kişisi de amiral gemileri Galaxy S9'in MWC 2018'de tanıtılacağını resmi olarak açıklamıştı. Hızla bu Barselona'daki bu etkinliğe yaklaşırken bugün Galaxy S9 ile ilgili büyük bir sızıntı geldi.

Reddit'te sızdırılan bir görselde Galaxy S9'un perakende kutusu görünüyor. Tabii ki kutudan daha çok özellikler bizim ilgimizi çekiyor.

GALAXY S9 ÖZELLİKLERİ

Kutuda görünene göre Galaxy S9'da beklediğimiz gibi 5.8 inç ekran, IP 68 su ve toza dayanıklılık sertifikası, iris tarayıcı, kablosuz şarj ve dahası bulunuyor. F1.5 / F2.4 aralığında 12 MP'lik bir kamerayla gelen cihaz, değişken diyafram açıklığına sahip gibi görünüyor.

Diğer taraftan cihazda, Sony'nin 960 FPS yavaş çekim moduna cevap verecek olan "Super Slow-mo" özelliği yer alıyor. "AKG tarafından ayarlanmış Stereo Hoparlör", 64 GB hafıza, 4GB RAM ise cihazdaki diğer özellikler. Ayrıca burada yazmasa da telefonda Qualcomm'un Snapdragon 845 yonga seti olacağını da biliyoruz.

samsung s9
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