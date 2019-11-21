WhatsApp için ''kullanmayın'' uyarısı

Telegram kanalından açıklama yapan Durov, WhatsApp’la ilgili eleştirilerde bulundu.

Sputnik'in haberine göre; Durov, “WhatsApp mesajlarınızı korumuyor, bu uygulama fotoğraf ve mesajları izlemek için bir Truva Atı (zararlı yazılım) gibi kullanılıyor” dedi.

Sorunun WhatsApp’ın sahibi Facebook’un politikalarından kaynaklı olduğunu kaydeden Durov, uygulamadaki bu zafiyetin, geliştirici tarafından izinsiz şekilde verilere ulaşılmasını sağlayan bir 'backdoor algoritması' gibi kullanılabileceğini belirtti.

Durov, kullanıcılara güvenlik açığından dolayı uygulamayı telefonlarından silmelerini önerdi.