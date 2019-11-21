  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Mobil
  4. 21 Kasım 2019 17:32

WhatsApp için ''kullanmayın'' uyarısı

Telegram kurucusu Pavel Durov, Facebook'un bünyesinde bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın güvenlik sorunları nedeniyle kullanılmamasını önerdi.

WhatsApp için ''kullanmayın'' uyarısı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Telegram kanalından açıklama yapan Durov, WhatsApp’la ilgili eleştirilerde bulundu.

Sputnik'in haberine göre; Durov, “WhatsApp mesajlarınızı korumuyor, bu uygulama fotoğraf ve mesajları izlemek için bir Truva Atı (zararlı yazılım) gibi kullanılıyor” dedi.

Sorunun WhatsApp’ın sahibi Facebook’un politikalarından kaynaklı olduğunu kaydeden Durov, uygulamadaki bu zafiyetin, geliştirici tarafından izinsiz şekilde verilere ulaşılmasını sağlayan bir 'backdoor algoritması' gibi kullanılabileceğini belirtti.

Durov, kullanıcılara güvenlik açığından dolayı uygulamayı telefonlarından silmelerini önerdi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
telegram , facebook , WhatsApp , mobil , güvenlik açığı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM