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  4. 16 Şubat 2018 12:55

Whatsapp'ta büyük açık ! Siz sildiğinizi sanıyorsunuz ama

WhatsApp'ın mesajları hem gönderen hem de alıcıdan silen 'herkesten sil' özelliğinde ciddi bir hata keşfedildi. Eğer bir kişi mesajınızı alıntılarsa, mesajı silseniz dahi alıntılanan kutucukta görüntülenmeye devam ediyor.

Whatsapp'ta büyük açık ! Siz sildiğinizi sanıyorsunuz ama
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Bildiğiniz üzere WhatsApp, birkaç hafta yayınladığı yeni bir özellik ile kullanıcıların grup ya da bireysel sohbetlerde gönderdikleri mesajları 7 dakika içinde hem kendi hem de alıcı kişilerin cihazlarından kaldırmalarına imkan sağlamıştı.

Bu özellik sayesinde yanlışlıkla gönderilen ya da yanlış kişiye gönderilen mesajlar karşı taraf görüntülemeden silinebildiği için ‘herkesten sil’ özelliği, kullanıcılar tarafından fazlası ile sevilmişti. Fakat her yazılımın olduğu gibi herkesten sil özelliğinin de bir kusuru bulunuyor.

Yeni keşfedilen bir açığa göre gönderdiğiniz mesajı herhangi bir kişi alıntılarsa, mesajı herkesten sil seçeneği ile silseniz dahi alıntılanan mesajın içinde görüntülenmeye devam ediyor. Haliyle alıntılanan mesajlar tam olarak silinmemiş oluyor.

Fakat ‘herkesten sil’ özelliğinin tek kusuru bu da değil. Daha önce bir İspanyol teknoloji blogu, mesajlar silinse dahi Androild bildirim günlüğü sayesinde üçüncü parti uygulamalar kullanılarak okunabildiğini keşfetmişti.

Webtekno

whatsapp , silinen mesajlar
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