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  4. 17 Kasım 2018 11:44

Zuckerberg'den çalışanlarına: ''iPhone kullanmayın''

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, çalışanlarına Apple ürünlerini kullanmamalarını önerdi.

Zuckerberg'den çalışanlarına: ''iPhone kullanmayın''
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ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Facebook yönetim takımına dağıtılan gönderide sadece Android cihazlar kullanılması gerektiği belirtti.

Teknoloji devi Apple ve sosyal medya devi Facebook arasındaki gerginlik Cambridge Analytica skandalı ile başlamıştı.

O dönemde Apple CEO’su Tim Cook’a “Siz böyle bir duruma düşseniz ne yapardınız?” diye sorulmuş Cook, Facebook'u sert bir dille eleştirmişti.

Daha sonra Zuckerberg cephesinden Apple'ın fiyat politikasına sert bir eleştiri gelmiş ve iki dev arasında soğuk savaş başlamıştı.

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