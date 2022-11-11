NASA Mars'ta ''taştan ördek'' buldu

NASA'nın uzay aracı Curiosity, Mars'ta ilginç bir keşife imza attı.

NASA'nın Curiosity keşif aracı Curiosity ilk olarak Ekim ayının sonlarında direğe monte edilmiş kamerasıyla kayayı fotoğrafladı. Şimdi de görüntü işlemcisi Andrea Luck'ın keskin gözleri sayesinde kayanın renklendirilmiş bir versiyonuna sahibiz. Luck, eğlenceli oluşumu Twitter'da paylaştı.