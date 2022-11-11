NASA Mars'ta ''taştan ördek'' buldu
NASA'nın uzay aracı Curiosity, Mars'ta ilginç bir keşife imza attı.
NASA'nın Curiosity keşif aracı Curiosity ilk olarak Ekim ayının sonlarında direğe monte edilmiş kamerasıyla kayayı fotoğrafladı. Şimdi de görüntü işlemcisi Andrea Luck'ın keskin gözleri sayesinde kayanın renklendirilmiş bir versiyonuna sahibiz. Luck, eğlenceli oluşumu Twitter'da paylaştı.
This is a duck shaped rock spotted on Mars a few days ago on SOL 3628 (10/22) by NASA's #Curiosity Rover.— Andrea Luck (@andrluck) November 8, 2022
Full size: https://t.co/QKBWzN6ezW#Space #NASA #Mars
©NASA/JPL-Caltech/MSSS/AndreaLuck pic.twitter.com/ifoZt19Tlp
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