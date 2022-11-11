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NASA Mars'ta ''taştan ördek'' buldu

NASA Mars'ta ''taştan ördek'' buldu
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NASA'nın uzay aracı Curiosity, Mars'ta ilginç bir keşife imza attı.

NASA'nın Curiosity keşif aracı Curiosity ilk olarak Ekim ayının sonlarında direğe monte edilmiş kamerasıyla kayayı fotoğrafladı. Şimdi de görüntü işlemcisi Andrea Luck'ın keskin gözleri sayesinde kayanın renklendirilmiş bir versiyonuna sahibiz. Luck, eğlenceli oluşumu Twitter'da paylaştı.

Etiketler nasa mars ördek kaya yapı
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