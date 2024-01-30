NASA uzaya kargo gönderdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzay istasyonuna yaklaşık 4 tonluk kargo taşıyan robotik ikmal uzay aracını SpaceX’in Falcon 9 roketi ile gönderdi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşık 4 tonluk kargo gönderdi. İçerisinde bilimsel araştırmalar için araç-gereç, mürettebat için malzeme ve erzak bulunan kargoyu taşıyan Northrop Grumman’a ait NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracı, SpaceX’in Falcon 9 roketi ile ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı şekilde fırlatıldı.

20. TİCARİ İKMAL HİZMETLERİ MİSYONU OLARAK KAYITARA GEÇTİ

Fırlatma, Northrop Grumman'ın Uluslararası Uzay İstasyonuna gerçekleştirdiği 20. ticari ikmal hizmetleri misyonu olarak kayıtlara geçti.

Falcon 9 roketi, NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracından ayrılmasının ardından yeryüzüne geri döndü.