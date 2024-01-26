NASA'nın Mars'taki gözü emekli edildi

NASA’nın Mars’taki helikopteri Ingenuity’nin görevi, pervanelerinden birinin hasar görmesi ile 72 uçuşun ardından sona erdi. NASA'nın Mars'taki gözü olan Ingenuity Mars yüzeyinde planlananın 14 katı fazla uçuş süresi ve 17 km mesafe kat etti.

Başka bir gezegende uçan ilk hava aracı olarak tarihe geçen ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Mars’taki mini helikopteri Ingenuity, bir daha uçuş gerçekleştiremeyecek.

NASA tarafından yapılan açıklamada, 18 Ocak’ta son uçuşunu gerçekleştiren helikopterin pervanelerinden birinde kırık oluşması sonucu çalışamaz duruma geldiği belirtildi.

NASA’nın çığır açıcı misyonu, helikopterin acil iniş gerçekleştirmesinin ardından sona erdi.

Planlanandan çok daha fazla uçtu

Ingenuity, NASA'nın Perseverance adlı keşif aracıyla 18 Şubat 2021’de Mars'a iniş yapmıştı. İlk uçuşunu 19 Nisan’da gerçekleştiren Ingenuity, yaklaşık 3 metre yükselerek 39 saniye havada kalmıştı. Mühendisler tarafından mini helikopterin 30 günlük bir görev çerçevesinde Mars’ta 5 uçuş yapması planlanmıştı.

Ancak helikopter beklentilerin çok ötesinde sonuç vererek, toplam 72 uçuş gerçekleştirdi. Mars’ta planlanandan 14 kat daha uzağa uçan 1.8 kilogram ağırlığındaki Ingenuity, 2 saat 8 dakika uçuş gerçekleştirerek, toplam 17 kilometre mesafe kat etti.

Mini helikopterin gerçekleştirdiği uçuşların Mars'taki ve diğer gezegenlerde gelecekte yapılabilecek benzer çalışmalara öncü olması bekleniyor