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Netflix'ten bir ilk: Senaryosunu robotların yazdığı film yayında

Netflix'ten bir ilk: Senaryosunu robotların yazdığı film yayında

Dijital yayın platformu Netflix, senaryosunu sadece robotların yazdığı bir korku filmi yayımladı.

Pop Culture'ın haberine göre Mr. Puzzles Wants You To Be Less Alive (Mr. Puzzles Daha Az Canlı Olmanı İstiyor) adındaki kısa animasyon Testere (Saw) serisinden ve serinin ikonik karakteri Jigsaw'dan etkilenmiş. 

Kısa filmin YouTube'daki açıklamasındaysa senaryoya dair şu ifadeler yer alıyor:

Bir robotun 400 bin saatin üstünde korku filmi izlemesi ve ardından kendi korku filmini yazması için Keaton Patti'yle çalıştık. İşte ortaya çıkan şey.
Keaton Patti daha önce yapay zekaya bir Friends bölümü yazdırdığını da açıklamıştı. 

Filmde şeytani bir maskesi olan Mr. Puzzles, Jennifer adında bir kadını terk edilmiş bir depoya hapsediyor ve onu bir dizi farklı tuzakla boğuşmak zorunda bırakıyor.

Animasyonun girişinde Mr. Puzzles, Jennifer'a, "Oyun oynamak ister misin" diye soruyor. Jennifer ise, "Hayır. İsmimi nereden biliyorsun?" diye cevap veriyor. 

Küçük bir yardımla Jennifer çok geçmeden Mr. Puzzles'ı nasıl alt edeceğini anlamaya başlıyor.  

 Netflix daha önce de yapay zeka temelli projeler denemişti. "Netflix is a Joke" isimli YouTube kanalı robotların yazdığı başka senaryolar da içeriyor. 

Etiketler netflix
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