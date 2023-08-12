Sosyal Medya Ajansı : 'Paylaştıkça Kazan' Yaklaşımı

Sosyal medya ajansı, iletişimin artık sözlü olmaktan çıktığını ve günümüzde duyguların tamamen görsel olarak ifade edildiğini markalara yansıtan bir yaklaşımı benimser. Git gide evrim geçiren iletişim dilinin, sözcüklerin yerini emojilere bırakırken, haberleşmenin yerini de fotoğraf ve video paylaşımlarına bırakmış durumda olduğu çok açıkça görülüyor.

Yaşantımızın tam ortasına oturan ve neredeyse herkesin adapte olduğu bu yeni nesil iletişimin adı 'sosyal medya' olarak anılıyor. Sosyal medya platformları, her ne kadar üye olunması ve kullanılması kolay görünsede, aslında bireysel kullanımın yanı sıra profesyonel kullanımıyla mucizeler yaratıyor. Bu noktada işin içerisine bir sosyal medya ajansı ile çalışmak ve 'paylaştıkça kazan' mantığına ayak uydurmak giriyor.

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Markaların için başarının anahtarı dediğimiz 'doğru mesaj, doğru kitle ve doğru zaman' kurallarını bilen sosyal medya ajansı ekipleri oluyor. Sosyal mecralarda bir paylaşım yapmak tabii ki 5 saniye alacak bir işlemden ibarettir, ancak markaların bu denli rekabetli bir pazarın içerisinde klasikten öteye geçememesi kazanç sağlar mı? Önemli olan bu doğrultuda planlamalar yapmak ve içerik takvimleri oluşturmaktır.

Sosyal medya ajansı, paylaşım odaklı değil hedef kitle odaklı düşünerek, etkileşim kurmaya teşvik eden içeriklerle gündeme gelir. Markaların içinde bulundukları sektörü, ürün veya hizmetlerinin kimlere hitap ettiğini, kimlerin bu ürün yada hizmetin alıcısı olabileceğini belirlemek, bu filtrelemeleri süzgeçten geçirmek sosyal medya ajansı profesyonellerinin yükümlülüğündedir. Doğru bir persona çıkarımı sayesinde, kime ve nasıl sesleneceğini bilmek mesajın istenilen kişiye ulaşmasının temelidir.

Sosyal platformların özünde; içerik, etkileşim ve viral dediğimiz 3 merkez nokta yatıyor. Bir içerik, gerçekten eşsiz ve benzersiz olduğunda etkileşim yağmuruna tutuluyor. Bunun sebebi ise dijital kullanıcıların çok fazla tüketim odaklı olmasından kaynaklanıyor. Günlük yaşantılarının büyük bir çoğunluğunda vaktini bu platformlarda gezinerek geçiren kullanıcılar, tüm trendlerden haberdar olabilecek güce sahip oluyor. Bununla birlikte yeni bir şey keşfetme arayışına girmek onları heyecanlandırıyor, bununla karşılaştıklarında ise hızlıca etkileşime geçerek içeriğin viral olmasına katkı sağlıyorlar.

Tek Doğru Eşittir Full Kazanç!

Sosyal medya ajansları, markaların sosyal varlıklarını profesyonellikle yaratmak için başından sonuna kadar detaylı çalışmalar yürütür. Bir markanın özgün ve ilgi çekici içerikler oluşturması, periyodik paylaşımlar sağlaması, en etkili zaman dilimlerinde aktif olması ve hedef kitlesini tanıması aslında sosyal medya ajansının bilgi ve tecrübesidir. Müşteri kitlesinde merak uyandıracak, onları eğlendirecek ve bilgilendirecek içeriklere yer vermek, sosyal medyada hem güldüren hem de öğreten bir marka konumlandırması edinmek, kitlenin kalbinde yer almanın sırrıdır.

Bir sosyal medya ajansı ile işbirliği kurmak, markaları büyük bir iş yükünden kurtarırken aynı zamanda işi bilene teslim etmenin konforunuda yaratır. Ajanslar, markanın ihtiyaçlarını belirleme ve gelecek öngörülerinden bahsetme konusunda uzmanlık sahibidir. Sosyal platformlar, oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir ve her mecranın kendine ait paylaşım statüleri, kullanım amacı bulunur. Bu noktada, markanın bilinirlik elde etmesi adına doğru kanallar ve kitlesinin yer aldığı ortamlar belirlenir. Örnek verecek olursak; tanışmayı çok istediğiniz biri olduğunu düşünün, fakat bu kişiyle aynı ortamda bulunmadan samimiyet kurmanız neredeyse imkansız. Ne yapardınız? Tam olarak aklınızda canlandığı gibi, kitlenin olduğu mecralarda bulunarak, markayı kitleyle tanıştırmak gerekir.

Marka ile karşılaşan, kendine yakın gören ve samimi bulan nitelikli müşteriler, doğrudan markanın birer takipçisi haline gelir. Ardından markanın organik erişimlerini artmaya başlar, içeriklerin beğeni, yorum ve paylaşım oranları yükselir, markaların sosyal medya platformlarında daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlar. Ajanslar, etkili stratejiler ve analizlerle bu organik erişimi artırırken, markaların sosyal medyada daha fazla farkındalık yaratmalarına yardımcı olur. Profesyonel bir sosyal medya ajansı seçimi yaparak 'tek doğru eşittir full kazanç' mottosu ile markanızın büyümesine tanık olun.

Sosyal Medya Ajansı: Eşsiz Marka Olmanın 10 Kuralı

Sosyal medya yönetimi, yalnızca bir hesap kurmak ve göze hitap eden görselleri o platforma yüklemekten ibaret değildir. Sanılanın aksine, eşsiz bir sosyal medya hesabına sahip olmak için öncelikle algoritmaya kendini kanıtlamak gerekir. Bunun için bir işletme hesabı kurmak, güvenlik adımlarını sağlamak, profili eksiksiz tamamlayarak güvensizlik algılarını yıkmak ve ardından paylaşımlara başlamalıdır. Peki, bunlar yapıldığı takdirde eşsiz bir marka hesabına sahip olunabilir mi? Markaların başarıya ulaşabilmesi için kritik faktörler nelerdir?

Kitlenizle Flört Edin

Markanızı yakından tanımak isteyen, 'kimdir, ne iş yapar?' gözüyle ilgilenen birçok nitelikli alıcınız olabileceğini unutmayın. Öncelikle sizinle iletişime geçecek olan kullanıcıların kimler olabileceğini ve sizin hangi karakterde müşterilere ihtiyaç duyduğunuzu düşünün. Bu kitlenin ihtiyaçlarının neler olabileceğini anlamak adına sosyal medya ajansı desteğiyle kapsamlı bir analiz sağlayın. Rakiplerinizin hangi stratejiler yoluyla sizin kitlenizle yakınlık kurabildiğini gözlemleyin ve farklı adımlar atarak kitlenizin gönlünü fethedin.

Karakterli Markalar Yetiştirin

Markanıza özgü bir kişilik ve ses oluşturarak, takipçilerinizi etkileyin ve benzerlerinizden ayrılın. Sosyal medya kullanıcıları, kendileriyle uyuşan değerlere sahip olan ve marka kültürünü benimseyebildikleri şirketlerle güçlü duygusal bağlar kuruyor. Bunun sebebi tamamen gerçeklik algısı ve 'içimizden biri gibi' deyimiyle yakınlık hissedebilmelerinden geliyor. Örneğin; 'siz' dili yerine, direkt olarak bir kişiye hitap edercesine 'sen' dilini kullanan markalar, kitleleriyle arkadaşça iletişim kurabiliyor.

Gazoz Olmayın, Efsane Olun

Unutmayın, herkes bir paylaşım yapabilir demiştik. Ancak bir paylaşımı diğerlerinden ayıran şey, verilen mesaj, mesajın verildiği kanal ve mesajın ulaştığı kitledir. Özgün ve kreatif içeriğin farkı, daha çok dikkat etmesi ve hedef kitleyi etkilemeyi başaracak nitelikle olmasıdır. Paylaşımda merak uyandıracak bir motto kullanmak, bir soru sormak veya yarım bırakılmış bir cümle kurmak, kitlenin merak duygusunu harekete geçirebilir. Bu sayede kitle yorum yaparak, istediği cevaba ulaşmanın yollarını arar. Bir sosyal medya hesabına ne kadar çok ziyaretçi gelir ve etkileşimde bulunursa, hesabın kalite puanı o denli artış gösterir.

Görüldü Atmak Yasak

Takipçileriyle samimi ve etkileşimli iletişim kuran, onları dinleyen ve sorularına sıkılmadan yanıt veren markalar daima kazançlı çıkar. Nitelikli müşteri, soru sormaktan ve iletişime geçmekten çekinmeyen müşteri tipidir. Bu müşteriler, genellikle hızlı bir şekilde karar verebilir ve satın alma konusunda aksiyon alabilir. Markalar o esnada geç kaldıkları takdirde, maalesef ki müşterilerini daha hızlı iletişim akışı sağlayan rakiplerine kendi elleriyle gönderebilir.

Trendleri Takip Edin

Sosyal medya, her gün değişen bir gündeme sahiptir ve bunu takip etmek herhangi bir marka sahibi için oldukça zorludur. Çünkü; sosyal medyanın diline hakim olmak, trendlerin nelerden doğabileceğini bilmek, hangi kampanyanın viral olabileceğini öngörmek gibi raporlamalara ihtiyaç duyulur. Bunu da ancak, verileri okuyabilen bir sosyal medya ajansı uzmanı başarabilir. Stratejik hamleleri sosyal medya ajansı yaparken, markalar yalnızca kendini akışa teslim etmeli.

Verilerin Efendisi Olun

Sosyal medya analiz araçlarıyla performans verilerinizi izleyin ve stratejilerinizi buna göre şekillendirin. Markalar, sosyal medya ajansı tarafından yapılan durağan paylaşımlar ve reels içerikler sayesinde elde ettiği takipçi sayısını, izlenme oranlarını ve profilin eriştiği kitleyi görebilir. Hem marka sahipleri ajansın sağladığı avantajları birebir görme imkanı sağlarken, hem de sosyal medya ajansı ekipleri içerik planlamalarını bu veriler ışığında derleyebilir.

Sosyal Medya Ajansı 'Creodive' : Bilmedikleriniz Bizim İşimiz!

Creodive Sosyal Medya Ajansı, diğer ajanslardan farklı olarak kreatif bir yaklaşımı benimseyen yeni nesil bir ajanstır. Markaların bildiklerini unutup, sosyal medyaya yeniden başlamaları gerektiğini düşünen oldukça heyecanlı bir ekibe sahiptir. Geleneksel yöntemlerin ötesine geçen Creodive, markaların sıradanlıktan sıyrılarak eşsiz bir varlık kazanmasına yardımcı oluyor. Dijital, sınırsız bir güç iken markaların bu denli sınırlı kalmasını doğru bulmayarak, 'bilmedikleriniz bizim işimiz' mottosuyla ilerliyor.

Her işin olduğu gibi, dijitalinde uzmanları bulunuyor ve dijital varlıklarını kendileri oluşturmaya ve geliştirmeye gayret eden markaların ne yazık ki bu konuda eksik kaldıkları görünüyor. Teknolojinin hayatımıza karıştığı bu çağda rekabetin yoğun olduğu sosyal medya pazarında, markaların dikkat çekmesi ve öne çıkması giderek zorlaşıyor. Creodive Sosyal Medya Ajansı, bu zorlukların üstesinden gelmek için benzersiz hamleler tasarlıyor. Geleneksel sosyal medya pazarlama yöntemlerini bir kenara bırakarak, markaların uçlarda gezinmesini sağlayan inovatif çözümler sunuyor.

Yeni yollar, yeni keşifler anlamına gelir. Bu noktada Creodive Sosyal Medya Ajansı ile birlikte yola çıkan markaların, keşfedeceği çok fazla başarı durağı olduğunu söylememek imkansız. Yaratıcı fikirlerin hayata geçtiği bu ajansta, markaların hem itibarını hem de kazançlarını yükselttikleri dijital bir deneyim sunmalarına yardımcı olur.