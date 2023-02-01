Spotify üyelik ücretlerine okkalı zam!

Spotify, şubat ayından itibaren Premium abonelik ücretlerine yüzde 42 oranında zam yapacağını duyurdu.

Spotify, ücretli yani 'premium' üyelik paketlerine zam yaptı. Spotify Premium'un yeni fiyatları, Şubat 2023’ten itibaren geçerli olacak.

Webtekno'nun haberine göre, yaşanacak fiyat artışını mevcut abonelerine bildiren Spotify, resmi internet sitesinde de güncel fiyatları açıkladı.

Zamla birlikte öğrenci üyelikleri 14,99 TL, bireysel üyelikler 29,99 TL, aile üyelikleri ise 49,99 TL yükseldi.

Spotify, en son 1 Ağustos 2022 tarihinde yüzde 16 oranında zam yapmıştı. Son zamla birlikte 6 ay içinde yüzde 66 oranında zam yapılmış oldu.

Zamlı fiyatlar şöyle:

Öğrenci: 14.99 TL/ay (Eski fiyat 10,49 TL)

Bireysel: 29.99 TL/ay (Eski fiyat 20,99 TL)

Duo: 39.99 TL/ay (Eski fiyat 27,99 TL)

Aile: 49.99 TL/ay (Eski fiyat 34,99 TL)

Webtekno