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Suya düşen telefon nasıl kurtarılır? Apple'dan pirinç açıklaması

Suya düşen telefon nasıl kurtarılır? Apple'dan pirinç açıklaması
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Telefon suya düşünce ilk akla gelen yöntem pirinç dolu kaba telefonu koymak ve beklemek. Peki bu yöntem telefona zarar verir mi? Teknoloji devi Apple'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Telefonlar suya düşünce akla gelen ilk yöntem cihazın pirince yatırılması. Pirincin suyu emme özelliği sayesinde telefonun hızlı bir şekilde kuruyacağına inanılıyor ve cihazın daha az göreceği düşünülüyor. 

Ancak teknoloji devi Apple bu yöntemin cihazlara zarar verebileceği konusunda kullanıcılarına uyarıda bulundu. 

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, nemli cihazın küçük un ufak olmuş pirinç tanelerini cihazın içine çekme riski bulunuyor. Bu durumun cihazın bileşenlerine zarar verebileceği belirtiyor.

TELEFON ISLANIRSA NE YAPMALI?

Apple, suya maruz kalan telefonlar için pirinç kullanımı yerine cihazın iyi havalandırılan bir alanda kurumaya bırakılmasını tavsiye ediyor.

Ek olarak, bağlantı noktalarına sıvının kaçması durumunda, Apple telefonunuzu hafifçe vurmanın yardımcı olabileceğini belirtiyor. Şirket, cihazın 30 dakika boyunca kuru bir alanda bekletilmesinin uygun olacağını ve nem oranına bağlı olarak bu sürenin bir güne kadar uzayabileceğini ifade ediyor.

 

Etiketler suya düşen telefon apple pirinç sıvı teması
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