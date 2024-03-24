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Telegram bir Avrupa ülkesinde yasaklandı

Telegram bir Avrupa ülkesinde yasaklandı
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İspanya mahkemesi, izinsiz veri kullandığı için Telegram uygulamasının kullanımını askıya aldı

İspanya Ulusal Mahkemesi, telif haklarıyla korunan görsel ve işitsel içerikleri izinsiz kullandığı iddiasıyla sosyal medyada anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kullanımının askıya alınmasına hükmetti

Ulusal Mahkeme Hakimi Santiago Pedraz, Mediaset, Atresmedia ve Movistar Plus adlı televizyon şirketlerinin yaptığı suçlamayı değerlendirdi. Telif haklarıyla ilgili eksiklikleri kabul eden Hakim Pedraz, İspanya'da faaliyet gösteren Vodafone, Orange, Digi, Movistar, MasMovil ve diğer telefon operatörlerine en kısa sürede Telegram uygulamalarının kullanımını askıya alması talimatını verdi.

TELEGRAM: YENİ ‘DARK WEB’ Mİ?

Hakim Pedraz, suçlamalara ilişkin soruşturmanın devam etmesine rağmen, işbirliği yapmamak ve belirli teknik verilerin raporlanmasına olanak sağlamamak ile suçladığı Telegram'ın kullanımının durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alarak, bunu gerekli, uygun ve orantılı olarak değerlendirdi. Haberin yazıldığı an itibarıyla İspanya'da Telegram uygulamasının kullanımı devam etse de, kısa sürede kapatılması bekleniyor.

Diğer yandan Ulusal Mahkeme Hakimi Pedraz'ın aldığı karara bazı kesimlerden eleştiriler geldi. Tüketiciler Derneği Facua, orantısız olarak değerlendirdiği kararın milyonlarca kullanıcıya içerik yayan şirket, kuruluş, kamu ve özel kuruluşlar açısından büyük zararı olacağını savundu.

İSRAİL ORDUSU DEZENFORMASYON YAYIYOR

İspanya'da muhalefetteki sol görüşlü Podemos Partisinin lideri İone Belarra da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlükleri tehdit eden, haksız, sansürcü ve tamamen orantısız bir tedbir" ifadesini kullandı. Kurucuları Rus iş insanları Nikolai ve Pavel Durov kardeşler olan Telegram, Whatsapp'a alternatif olarak ortaya atılarak, 2013 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

 

 

Etiketler telegram ispanya yasak
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