Türk mühendislerden müthiş icat! 21 ülke satın almak için sıraya girdi

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te geliştirilen otomobil yol kapanı TSK ve NATO envanterine girdi. Dünyada benzeri olmayan yol kapanına birçok ülkeden talep var. İhracat için 21 ülkeyle görüşmelerin sürdürüldüğü bildirildi.

AÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör. İbrahim Yıldırım ve ekibi tarafından tasarlanan, AÜ Antalya Teknokent’te proje süreçleri tamamlanan "Uzaktan Komutalı Elektrik Motoru Tahrikli Otomatik Yol Kapanı" Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO envanterine girdi. Hava basınçlı emsallerinden farklı olarak uzaktan komutalı elektrik motoru tahrikli olan otomatik yol kapanının dünyada benzeri bulunmadığına dikkat çekildi.



"Benzeri bulunmuyor"

Geliştirdikleri elektrikli yol kapanı hakkında bilgi veren Öğr. Gör. İbrahim Yıldırım, “Antalya Teknokent’te yaptığımız ar-ge çalışmaları sonucunda yaklaşık 1,5 saniyede açılan, bir saniyede kapanan 4,5 metre makas uzunluğu olan bir elektrikli yol kapanı yaptık. Dünyada bu kapanı üreten Hollanda, Almanya gibi belli başlı ülkeler var. Onlarda sistem tamamen basınçlı havayla çalışıyor ve kapan bir kere açılıp kapanıyor. Onu yeniden doldurmanız gerekiyor. Biz bunu ulusal patentle elektrik tahrikli hale getirdik ve bir kere şarj ettiğimizde 25-30 defa sistemi açıp kapatabiliyoruz. Bu teknolojisiyle şu an dünyada tek” dedi.





AÜ Antalya Teknokent bünyesinde akademiyi ve sanayiyi birleştirmek amacıyla şirket kurduklarını söyleyen Yıldırım, “Üniversite sanayi iş birliği sayesinde üniversitemizdeki akademik bilgiyi katma değeri yüksek ürüne dönüştürmek için çalışıyoruz” dedi.



Bunun bir örneği olarak elektrikli yol kapanını ürettiklerini belirten Yıldırım, “Bu otomatik yol kapanı, yol kontrol noktalarında ya da 'dur' ihtarına uymayan araçların durdurulmasında kullanılan bir sistem. Bu sistemin yokluğundan dolayı her yıl çok sayıda personel yaralanıyor, bazen şehit verdiğimiz oluyor. Bunun yanından pek çok sivil yaralanıyor ve takiplerde kaza yapan hurdaya çıkan araçlardan dolayı çok yüklü maddi hasar ve maliyet ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçmek için uzaktan komutalı yol kapanı yaptık. Numune makinalarımız bir yıl boyunca Van’da, Ağrı’da, Diyarbakır’da yüksek sıcak ve soğukta görev yaptı. Bu geliştirmeler sonucunda yaklaşık yüzde 90 yerlilikle ürünümüzü ürettik. Patentini aldık. Ürünümüzü hem Türk Silahlı Kuvvetlerine hem de NATO’nun envanterine kattık mutluyuz. Üniversitemizle birlikte daha nice iş birlikleri ile savunma sanayimiz için malzemeler üretmek üzere gayret gösteriyoruz” diye konuştu.



"İhracat için görüşmeler sürüyor"

Asıl hedeflerinin Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu vurgulayan Yıldırım, yurt içindeki teminden sonra amaçlarının ihracat olduğunu ifade ederek şu an 21 ülkeyle ürünün ihracatı ile ilgili görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Yıldırım, dünyada emsalsiz bir ürün olarak geliştirilen bu ürünün dünyaya pazarlanmasının hem üniversiteye, hem akademiye katkı sağlayacağını hem de akademisyenler ve öğrenciler için motivasyon olacağını sözlerine ekledi.



"1 dakikada kuruluyor"

Elektrikli kapanın portatif olması ve mobil olarak bir personel tarafından kolayca taşınabilir olmasıyla avantajlı olduğundan bahseden Üretim Sorumlusu Ahmet Türkmen, kapanın araçtan indirilip kurulmasının bir dakika sürdüğü ve bir kaç saniyede açılabildiğini böylece gelen araca acil müdahale sağlanabildiğini söyledi.



"Patentli ilk ürün"

Bu cihazların Avrupa’da Amerika’da havalı sistemlerle yapıldığını anlatan Türkmen, “Oradaki sistemde cihazın açılabilmesi için 11 bar civarında bir hava gerekiyor. Bu havanın emniyet araçlarıyla çalışması oldukça zor. Sistemi açmak için yanlarında yeterli batarya gezdirilemiyor. Kullanım zorluklarından dolayı motorlu olanın daha verimli olduğunu hesapladık. Bizim sistemimiz hem daha güçlü hem daha fazla kullanılıyor. Motorlu mekanik sistem sadece Türkiye’de Antalya’da var ve dünyada patentli olan ilk ve tek ürün” şeklinde konuştu.



"Güzel bir örnek"

Firmanın Akdeniz Üniversitesi akademik çalışmalarının Antalya sanayisiyle buluştuğu güzel örneklerinden bir tanesi olduğunu söyleyen . Şirket Müdürü İbrahim İşlek de “Şirketimizin bugüne gelmesinde Akdeniz Üniversitesi’nin çok önemli katkıları oldu. Antalya Teknokent Genel Müdürlüğü Kuluçka Merkezinden başladığımızdan bugüne hem deneyim aktarmada, hem yol göstermede hem destek olmada büyük emekleri geçti. Akdeniz Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz bize her zaman önemli katkılarda bulunuyor, destek oluyor” diye konuştu.



"En İyi Akademik Spin Off firması ödülü almıştı"

Savhatek Savunma A.Ş. yaptığı çalışmalarla Akdeniz Bilişim Zirvesi’nde Antalya Teknokent Ar-Ge İnovasyon Ödülleri bünyesinde “En İyi Akademik Spin Off Firması” ödülüne layık görüldü. Savhatek Savunma A.Ş. tarafından Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokenti bünyesinde daha önce tamamen yerli imkânlarla 'Alperen Gözcü' adlı evrensel atış platformu üretilmişti.

İHA