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TÜRKSAT 6A uydusu uzaya fırlatılıyor: Tarih belli oldu

TÜRKSAT 6A uydusu uzaya fırlatılıyor: Tarih belli oldu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A uydusunun 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de fırlatılacağını duyurdu.

Türkiye'nin yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A temmuz ayında uzaya gönderilecek.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, “TÜRKSAT 6A uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.20’de SpaceX’in Falcon 9 roketi ile Amerika’nın Florida eyaletinden yörüngesine göndereceğiz.” ifadelerini kullandı. 

Etiketler türksat 6a uzay uydu spacex
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