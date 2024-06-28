TÜRKSAT 6A uydusu uzaya fırlatılıyor: Tarih belli oldu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A uydusunun 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de fırlatılacağını duyurdu.
Türkiye'nin yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A temmuz ayında uzaya gönderilecek.
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, “TÜRKSAT 6A uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.20’de SpaceX’in Falcon 9 roketi ile Amerika’nın Florida eyaletinden yörüngesine göndereceğiz.” ifadelerini kullandı.
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