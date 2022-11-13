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Twitter ve Instagram çöktü mü? Sosyal medya uygulamalarına erişim sorunu

Twitter ve Instagram çöktü mü? Sosyal medya uygulamalarına erişim sorunu
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Instagram ve Twitter’a giriş yapmak isteyenlerden bazıları sorun yaşıyor. Sorunların kaynağıyla ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok ve Instagram... Sosyal medya uygulamaları çöktü mü, internette yavaşlama mı var? Sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre bazı kullanıcıları erişim sıkıntısı yaşıyor. Kullanıcılar, internet erişimlerinde sıkıntı yaşadıklarını bildiriyor. Sorun yaşayanlar ise nedeni öğrenmek isteyerek Instagram ve Twitter çöktü mü, internette sorun mu var? şeklindeki soruların yanıtını araştıyor.

İNTERNETTE SORUN MU VAR? SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ÇÖKTÜ MÜ?
Kullanıcıların iddiaları Downdetector'in Türkiye sayfasına da yansımış durumda. Kullanıcılardan olası problemler ve problemlere ilişkin raporlar geldiği görülüyor.

 İnternet bağlantılarında yavaşlama olduğu iddia edilirken, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Etiketler twitter instagram sosyal medya
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