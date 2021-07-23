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Twitter yeni özelliğini test etmeye başladı

Twitter yeni özelliğini test etmeye başladı

Sosyal medya platformu Twitter, yapılan paylaşımlara verilen yanıtları olumlu/olumsuz oylayacak bir teste başladığını duyurdu.

Bunun bir "dislike" (beğenmeme) butonu olmadığını vurgulayan Twitter, testin bazı iOS kullanıcıları için açıldığını belirtti. Twitter, söz konusu denemelerin "ilgili bulunan yanıt türlerini anlamak için" yapıldığını ve olumsuz oyların diğer kullanıcılar tarafından görülmeyeceğini, yanıtların sırasını da değiştirmeyeceğini söyledi.

Sosyal medya sitesinin aktardığına göre, oylama butonları başparmak ya da ok şeklinde olacak. Ancak bazı kullanıcılar, aşağı yukarı ok butonlarını bir diğer sosyal medya sitesi Reddit'in oylama butonları ile benzer buldu.

Reddit bu yorumlar paralelinde Twitter'ın duyurusuna, üzerinde "ilginç" yazan bir görselle cevap verdi. Twitter'ın kullanıcı araştırmacılarından Cody Elam, yaptığı paylaşımda söz konusu değişikliğin "insanlara, yanıtların kalitesi hakkındaki görüşlerini özel olarak dile getirme ve Twitter'a da daha iyi geri bildirimler elde etme gücü verdiğini" söyledi.

 

Etiketler twitter dislke
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