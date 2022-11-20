Ve NASA tüm dünyanın beklediği tarihi açıkladı

Yıllar sonra yeniden Ay'a insanlı göreve hazırlanan NASA, insanların Ay'da yaşayacağı tarihi açıkladı:

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'a yeniden dönmek için Artemis programını başlattı. Artemis 1, 16 Kasım'da NASA'nın Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden başarılı bir şekilde uzaya fırlatılmıştı. Uzun bir süredir mürettebatsız bir şekilde uzaya gitmek için bekleyen Orion uzay aracı, böylece ilk Ay yolculuğuna resmen başladı.

AY'DA KONAKLAMA TARİHİ İLAN EDİLDİ

NASA'nın Orion Ay uzay aracı girişimini yöneten Howard Hu, bilimsel görevleri desteklemek üzere habitatlara ihtiyaç duyulacağını söyledi. BBC'ye konuşan Howard, "İnsanlar bu 10 yıl içinde Ay'da uzun süre kalabilirler." diyerek, söz konusu ihtimali dile getirdi.



Artemis 1 misyonunu "insanlı uzay uçuşu için tarihi gün" şeklinde nitelendiren uzay ajansı yetkilisi, "Sadece ABD için değil, dünya için uzun vadeli derin uzay araştırmalarına attığımız ilk adım." ifadesini kullandı.

"AY'A GERİ DÖNÜYORUZ"

Aynı yetkili, "NASA için tarihi bir gün ama aynı zamanda insanlı uzay uçuşunu ve derin uzay araştırmalarını seven tüm insanlar için de tarihi bir gün.

Ay'a geri dönüyoruz, sürdürülebilir bir program için çalışıyoruz ve bu bizi tekrar Ay'a indirecek insanları taşıyacak araç." diye ekledi.

DÜNYA'YA GERİ DÖNECEK

Artemis 1 görevinin en kritik aşamalarından biri, Orion modülünü güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirmek.

Modül, Dünya'nın atmosferine saatte 38 bin kilometre hızla giriş yapacak. Aracın altındaki kalkan, 3 bin santigrat dereceye ulaşan sıcaklıklara maruz kalacak.