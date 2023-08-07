X olan Twitter'a bir bomba güncelleme daha

Elon Musk, eski adı Twitter olan X'e şimdi de yapay zeka destekli arama özelliği getirmeye hazırlanıyor.

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, dünyanın en popüler sosyal medya platformunu olan X'i geliştirmeye devam ediyor. Musk, eski adı Twitter olan X'te yapay zeka destekli arama üzerinde çalışma yaptıklarını belirtti.

Platformda paylaşım yapan X'te tasarımcılık yapan Yu Liu "Arama özelliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Burada oluşturulan bir gönderiyi bulmak için Google'ı kullanmam gerektiğine şaşırdım" dedi.

Bu gönderinin altına yanıt veren Elon Musk, "Kesinlikle, yapay zeka destekli arama üzerinde çalışıyoruz. Sadece metni değil, aramanızın anlamıyla eşleşen X gönderilerini gösterecek" ifadelerini kullandı.