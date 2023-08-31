Yeni iPhone'lar için sürpriz 3D iddiası

Apple'ın yeni tanıtacağı akıllı saati Apple Watch Series 9'un bazı parçalarının 3D yazıcıdan üretildiği ortaya çıktı. Bu haberin ardından iPhone 16'ların da 3D yazıcıdan üretileceği iddia edildi.

Bloomberg'de yer alan Mark Gurman'ın haberine göre bu yeni üretim süreci, geleneksel CNC üretimine göre daha az malzeme kullanacak ve üretim sürelerini kısaltarak daha verimli bir üretim sağlayacak.

Apple'ın kullandığı "bağlayıcı püskürtme" adlı teknik sayesinde, toz haline getirilmiş malzemelerle cihazın dış hatları gerçek şekline yakın bir şekilde basılabiliyor. İkinci bir aşamada, malzeme ısı ve basınç kullanılarak sıkıştırılıyor ve çelik hissi veren bir maddeye dönüşüyor. Daha sonra ise frezeleme yöntemi ile şekillendirilerek rafine ediliyor.

Mark Gurman'ın verdiği bilgiler, önde gelen Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun daha önce ifade ettiği görüşleri destekliyor. Kuo, Apple Watch Ultra'nın yaklaşan ikinci neslinin 3D baskılı mekanik parçalar içereceğini açıklamıştı. Özellikle, Apple'ın titanyum bileşenlerinin 3D baskı teknolojisi ile üretileceğini belirtmişti.

Gurman'a göre, Apple bu yeni 3D baskı teknolojisini özellikle paslanmaz çelik Apple Watch Series 9 modellerinin kasaları için kullanmayı planlıyor. Ancak, her iki durumda da Apple'ın bu üretim yöntemini 2023 itibariyle daha aktif bir şekilde test ettiği anlaşılıyor. Habere göre, Apple'ın titanyum cihazları da 2024 yılında 3D baskı yöntemiyle üretmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Apple ve tedarikçi firmalar en az üç yıldır 3D baskı teknolojisinin geliştirilmesi üzerine çalışıyorlar. Eğer Apple Watch testleri başarılı olursa, Apple'ın önümüzdeki yıllarda bu üretim yöntemini daha geniş bir ürün yelpazesi için kullanmayı planladığı belirtiliyor.

iPHONE 16'DA 3D YAZICIDAN ÜRETİLEBİLİR

Apple'ın iPhone 15 Ultra'da titanyum kasa kullanacağına dair iddialar bulunuyor. Apple genel olarak Ultra versiyonlarında kullandığı teknolojiyi bir sonraki serisinde en düşük özelliklere sahip olan telefonunda da kullanıyor. Bundan dolayı da gelecekte gelecek olan iPhone 16'ların parçaları da 3D yazıcılardan üretilebilir.