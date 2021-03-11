YouTube, korona aşıları hakkında yanlış bilgi veren videoları kaldırdı

YouTube’un, koronavirüs aşıları hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdığı belirtildi.

ABD merkezli video paylaşım platformu YouTube'un, Ekim 2020’den bu yana yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşıları konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı 30 bin videoyu kaldırdığı belirtildi.

YouTube şirketi sözcüsü Elena Hernandez, The Hill haber portalına yaptığı açıklamada, platformdan kaldırılan videoların Covid-19 aşıları hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü ile çelişen iddialar içerdiğini kaydetti.

Hernandez, Şubat 2020'den bu yana, YouTube'un Covid-19 salgını konusunda yanlış bilgiler içeren yaklaşık 800 bin videoyu kaldırdığını ifade etti.

Facebook ve Twitter da Covid-19 aşısı konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı paylaşımların kaldırılacağına dair açıklamalar yapmıştı.