Zuckerberg'den Musk'a ''kafes dövüşü'' cevabı

Dünyanın en ünlü iki teknoloji milyarderi Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında kafes dövüşü gündeminde yeni bir gelişme yaşandı.

Twitter’ı satın alarak adını X’e çeviren Elon Musk, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’le yapacağı dövüşün X’te yayımlanacağını söyledi. Zuckerberg ise dövüşe hazır olduğunu, tarih olarak 26 Ağustos'u önerdiğini fakat Musk'tan bir teyit alamadığını açıkladı.

Musk, bütün yayın gelirlerinin gaziler için çalışan vakıflara bağışlanacağını yazdı. X hesabından dün bir dizi paylaşım yapan Musk, “Bütün gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlanıyorum” dedi ve ekledi:

“Spor salonuna gidecek vaktim yok o yüzden işe ağırlık götürüyorum.”

Musk'a yanıt veren Zuckerberg ise dövüşün X'ten yayınlanması fikrine karşı "Bunu daha güvenilir ve zaten vakıflara bağış yapılabilen bir platformdan yayınlamak daha iyi olmaz mı?" paylaşımında bulundu.

İkili arasındaki dövüş ilk olarak Haziran’da Elon Musk’ın Zuckerberg ile "kafes dövüşüne hazır olduğunu” belirten mesajıyla gündeme gelmişti.

Zuckerberg daha sonra Musk'ın tweetinin ekran görüntüsünü "Bana konum gönder" mesajıyla paylaştı.

39 yaşındaki Zuckerberg, Karma Dövüş Sanatları (MMA) eğitimi alıyor ve geçtiğimiz günlerde Jiu-Jitsu turnuvalarını kazandı.

Musk bir kullanıcının “Bu dövüşün amacı ne?” sorusuna da “Bu medeni bir savaş formu. Erkekler savaşa bayılır” diye yanıt verdi.

Öte yandan Musk bugün bir diğer paylaşımında, X platformunda yaptıkları paylaşım veya beğeniler nedeniyle işverenleri tarafından haksız muamele gören kişilerin hukuki masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.

Musk, bunun herhangi bir sınırı olmayacağını söyledi ve bu durumdakilerin kendileriyle iletişime geçmesini istedi.